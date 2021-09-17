Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını 3.260 liradan satılıyor
|17 Eylül 2021 13:06
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.226,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|480,00
|480,20
|486,30
|486,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.163,00
|3.184,00
|3.205,00
|3.226,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|437,75
|441,75
|443,50
|447,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.091,00
|3.111,00
|3.132,00
|3.152,00
|Yarım Ziynet
|1.546,00
|1.556,00
|1.566,00
|1.576,00
|Çeyrek Ziynet
|773,00
|778,00
|783,00
|788,00
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