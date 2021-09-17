Bakan Muş fahiş fiyat artışlarına değindi: Denetimleri arttırdık
|17 Eylül 2021 11:29
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Market ve hallerdeki fiyat artışları mercek altında. Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Atılan adımlarla ilgili konuşan Bakan Muş, vatandaşların şikayetlerini dikkate aldıklarını söyledi. Bakan Muş, "Bir ayda bitecek değil. Amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek." dedi.
Hal kanunu ile ilgili Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz. Çalışmalarımız var, olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Muş, asıl meselenin kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu da belirtti. Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz." diye konuştu.
ÖTV SONRASI ARAÇ SATIŞLARI
Bakan Muş otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyledi. Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak." dedi.
İkinci el araba fiyatları ile ilgili ise Bakan Muş, enflasyonu işaret etti. Bakan Muş enflasyonla mücadele ile ilgili, "Merkez Bankası çalışma yapıyor. Hukuk devletinde olması gereken ne ise onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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