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'Bize oy versin vermesin 84 milyonun her ferdi bizim gözümüzde aynıdır'

Erdoğan: Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur. Bize oy versin vermesin 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır
17 Eylül 2021 11:55
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'Bize oy versin vermesin 84 milyonun her ferdi bizim gözümüzde aynıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte illerimizi ziyaret ediyor, insanımızla hasret gideriyoruz. Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bu ayın başından itibaren ülkemizin farklı illerinde pek çok eser, hizmet ve tesisin açılışını yaptık. Adli yıl açılışında 10 bloktan oluşan 422 bin metrekare kapalı alana sahip yeni yargıtay binamızı Ankara'da hizmete aldık. Ağustos ayında bir taraftan yangın sel felaketleriyle mücadele ederken bir taraftan taarruzi insansız hava aracı AKINCI'nın teslimatını gerçekleştirdik. Pakistan Cumhurbaşkanı ile birlikte MİLGEM Pakistan ilk gemi denize indirme ve açık deniz karakol gemisi sac kesimine iştirak ettik. Ankara 2. OSB'de yapımı tamamlanan 26 fabrikamızın ekonomimize kazandırmanın gururunu yaşadık. Görüyorsunuz, yan gelip yatma yok.

Bu arada gençlerimizle bir araya gelerek onların coşkusuna, dinamizmine ortak olduk. Sıcak, yağmur, uzak demedik. Milletimizle buluşmak için tüm şartları zorladık. Muhalefet genel başkanları evlerinin odaları arasında dolaşırken biz doğrudan tüm Türkiye'yi geziyor. Muhalefet sadece belli illere, belli kesimlere hapsolmuşken biz 84 milyonun tamamına ulaşıyoruz. Onların gündeminde iftira var, yalan terörü var. Onların gündeminde yıkım var, engellemek var, takoz olmak var. Onların gündeminde Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Onların gündeminde yasak var, sessiz çoğunluğun sesini yeniden kısmak var. Milletimizin değerlerini aşağılamak var. Elinde çekiçten başka bir şey olmayan bütün sorunları çivi olarak görürmüş. Bunların da yalandan başka siyaset vizyonları yok.

Nasip olursa pazar günü Amerika'dayız. Pazartesi günü New York'ta Birleşmiş Milletler'in tam karşısında 36 katlı Türk Evi'nin açılışını da yapacağız. Tam BM'nin karşısında. Hamdolsun bu da tabi bize nasip oldu. Nitekim son günlerde yaşananlar muhalefetin Türkiye gibi Türkiye'nin bekası gibi derdi olmadığını göstermiştir. Bunların bırakın ülkeyi yönetmeyi ellerinin altındaki belediyeleri bile yönetemediklerine şahit olduk. Seçim zamanı verdikleri ne kadar boş vaatleri varsa hepsinin altında ezildiler. Artık illerde sular akmıyor. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle karşı karşıyayız.

İnsan aklını kullanarak yanlışı doğrudan iyiyi kötüden zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle donatılmıştır. Hatasını kabul etmek her bireyin yapması gereken asgari görevidir. Karşımızdakilerde ne böyle bir dert ne de hatalarıyla yüzleşecek erdem görüyoruz. Onları kayıkçı kavgalarıyla baş başa bırakıp işimize bakıyoruz. Onlar anlasa da anlamasa da biz insanımızın refahını huzurunu artırmaya çalışıyoruz. Onlar destek verse de vermese de biz ülkemizin itibarını yükseltmeye Türkiye'yi dünyanın güçlü bir ülkesi yapmaya devam ediyoruz.

Hep söylediğim gibi, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. AK Parti olarak ecdadımız gibi hizmet eden izzet bulur diyoruz. Biz merhum Neşet Ertaş gibi, aşkınan çalışan yorulmaz diyoruz. Biz gök kubbede baki kalan hoş bir sedadır diyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eserler olduğunu gayet iyi biliyoruz. İnsanımızın içten söylediği Allah razı olsun ifadesi dünyadaki tüm makamlara değişilmez.

Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur. Bize oy versin vermesin 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır.

Muhalefetin içinde bulunduğu siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Muhalefetin çapsızlığı, ayrımcı politikaları bize asla istikamet çizemet. Bizim ölçümüz başkaları değil, ilkelerimiz kadim değerlerimizdir. Biz yatırım yaparken kökene değil şehirlerin durumuna bakarız. Biz proje geliştirirken ülkemize ve şehirlerimize yapacağı katkıya bakarız. 19 yılı iktidarda olmak üzere tam 20 yıldır tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Ülkemizin ayağına taş değmesin, milletimiz dara düşmesin diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Başkaları ne hesap yaparka yapsın. Bizim Türkiye'den başka vatanımız milletimizden başka sevdamız yoktur. Biz sizleri seviyoruz, bizim aşkımız milletimize. Bizim ülkemize eser kazandırmaktan başka hiçbir sevdamız yok. İşte bu anlayışla sadece Mersin'e 38 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. İşte bugün de Mersin'de 3 milyar 260 bin lirayı bulan yatırımların açılışını yapıyoruz.
Memurlar.Net
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