Kadın polisin aracından 4 kilo uyuşturucu çıktı
|17 Eylül 2021 12:06
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır'da polis memuru E. E.(30), Serdar K.(30) ve Mazlum Y.(31) isimli iki kişiyle birlikte kendisine ait ve bir de kiralık araçla birlikte Lice kırsalına doğru hareket etti. Otomobillerin durumundan şüphelenen ekipler takibe başladı.
Bir süre araçları takip eden polis, saat 23.00 sıralarında Serdar K. ve Mazlum Y. isimli iki kişinin içerisinde bulunduğu kiralık araç ve onu takip eden E. E. isimli polis memuru kadının kullandığı aracı Kocaköy ilçesi Kokulupınar Mahallesi Mevkii dönüş yolunda durdurdu. Kadın polis memurunun otomobilinde yapılan aramalarda, 4 kilo 600 gram toz esrar, ikinci otomobilde yapılan aramada ise 70 bin lira para ele geçirildi.
Bankadan tehditle kredi çektirdiler
Polis ekipleri, E. E., ile Serdar K. ve Mazlum Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem başlatıldığı belirtildi. Öte yandan aracında 4 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilen ve Diyarbakır'da polis memuru olarak görev yapan E. E.'nin polisteki ilk ifadesinde, ''Ellerinde cinsel içerikli video görüntülerim olduğundan dolayı bankadan tehditle kredi çektirdiler." dedi.
Cinsel içerikli video tehdidi
"Serdar K., isimli kişi, Lice'ye kendileriyle birlikte gelmem konusunda elinde bulunan cinsel içerikli videodan dolayı tehditlerde bulundu" diyen E. E. "Uyuşturucu madde getireceklerini bilmediğimden dolayı gitmek zorunda kaldım'' ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Boğaziçi gösterilerinde 'maden suyu şişesi' isabet eden polis konuştu
17 Eylül 2021 13:22
|HES kodu fırsatçıları turistlerin yakasından düşmüyor
17 Eylül 2021 12:40
|Sultangazi'de camide imam ve cemaate sopalı saldırı
17 Eylül 2021 11:27
|Kahramanmaraş'ta 1006 sikke ile 137 tarihi obje ele geçirildi
17 Eylül 2021 11:05
|Antalya'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi
17 Eylül 2021 10:52
|Kiralayıp çaldılar, satıp yedek anahtarla yine çaldılar
17 Eylül 2021 10:07
|Bartın'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı
17 Eylül 2021 09:34
|Kocaeli'de komşuları ulaşamadı! Kokuyu duyup eve girenler cansız bedenine ulaştı
17 Eylül 2021 09:25
|220 promil alkolle güvenlik görevlisine çarptı, serbest kaldı
17 Eylül 2021 09:10
|Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı
17 Eylül 2021 08:49