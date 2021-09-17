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Karantinaya alınan sınıflardaki öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Toplu sözleşme metninde yer alan "çeşitli nedenler" olarak sınıfın tamamının karantinaya alınması halinde veya tüm okulun karantinaya alınması halinde; öğretmenlere, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılarak ek dersleri ödenmek zorundadır.
17 Eylül 2021 14:00
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Karantinaya alınan sınıflardaki öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

2021-2022 öğretim yılı 6 Eylül tarihi itibariyle yüz yüze eğitimle başlamıştır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği süreç içerisinde ise okul ve kurumlarda pozitif vakalara rastlanması durumunda ise sınıf bütünlüğünde öğrencilerin karantinaya alınacağı belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER birinci haftanın sonunda yaptığı açıklama da ülke genelinde 198 sınıfın karantinaya alındığını bildirmiştir.

Bu bağlamda karantinaya alınan sınıflardaki öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüt hasıl olmuştur.

Bu tereddüde dair;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda,
- 439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda,
- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda ve
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu Genelgesinde,
bir açıklama bulunmamaktadır.

Ancak toplu sözleşmede bir hüküm bulunmaktadır. 5. dönem toplu sözleşmenin " Sosyal Haklar" başlıklı kısmının "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2. maddesinde konu düzenlenmiştir. 1 Ocak 2022 tarihinde sonra geçerli olan 2022 ve 2023 yılları için yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerinde de aynı madde korunmuş olup aynı hak devam etmektedir.

İşte o madde;

"Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
Madde 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

Madde metninde; "öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle" ibaresinden de anlaşılacağı üzere sınıf bütünlüğünde çeşitli nedenlerle izinli sayılan öğrencilere dersi olan öğretmenlerin bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini dair ek dersleri ödenmektedir.

Dolayısıyla madde metninde yer alan "çeşitli nedenler" olarak sınıfın tamamının karantinaya alınması halinde veya tüm okulun karantinaya alınması halinde; öğretmenlere, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılarak ek dersleri ödenmesini gerektiğini düşünüyoruz.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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