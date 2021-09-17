İşsizlik riskinin en düşük olduğu meslekleri sıraladı
|17 Eylül 2021 12:11
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Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Soysal, T24 yazarı Barış Soydan'ın sorularını yanıtladı.
Bilişimin tüm alanlarında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir açık olduğunu ifade eden Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Soysal, uzun zamandır talebin arzın üzerinde seyrettiğini kaydetti. Soysal, buna karşılık sosyal bilimler mezunlarının işsizlikle karşılaşma olasılığının diğer alanlara göre çok daha fazla olduğunu belirtti.
Hizmet sektöründe işgücü fazlası var
Yüksek maaş verdiği halde garson ya da işçi bulamadığını öne süren patronlarla ilgili de konuşan Soysal, kafe-restoran gibi hizmet sektörü işlerinde eğitimsiz işgücü arzının çok yüksek olduğunu, dolayısıyla buralarda bir açık olmadığını belirtti.
Soysal, buna karşılık fabrikalarda "gri yakalı" olarak tanımlanan uzman ara elemanların arzının, şirketlerin talebinin altında olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için meslek liselerinin sayısının artırılması ve Almanya'da olduğu gibi buralarda kaliteli eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.
Soysal, Barış ara elemanlara verilen ücretlerin yeterli olup olmadığıyla ilgili sorusuna yanıt olarak, ücret seviyesindeki düşüklüğün de ara eleman yetersizliğinin sebeplerinden biri olduğunu anlattı.
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