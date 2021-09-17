Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz
|17 Eylül 2021 12:29
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'nin batısını doğusuna, güneyini kuzeyine yaklaştırdık ama bir şeyi asla ve asla yapmadık, dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz." diye konuştu.
Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı basına kapalı gerçekleşen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 20 yılı geride bıraktıklarını söyledi.
Partilerinin kuruluşundan bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan ülkeyi kalkındırırken, milleti refah ile buluştururken bir yandan da vesayetle, dayatmalarla mücadele ettiklerini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:
"Tabiri caizse şeytan taşlamaktan vakit bulduğumuz oranda da ülkenin hizmetlerini yerine getirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'nin batısını doğusuna, güneyini kuzeyine yaklaştırdık ama Mersin, gençler; bir şeyi asla ve asla yapmadık, dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Her türlü terör örgütlerine karşı, FETÖ'süne, PKK'sına, DEAŞ'ına karşı liderimizin riyasetinde amansız mücadeleleri verdik. Büyük sınamalardan geçtik, vesayet örgütleriyle, odaklarıyla mücadele ettik. En son 15 Temmuz'da alçak terör örgütü FETÖ'nün asker kıyafetine girmiş terör mensuplarının bu ülkenin bağımsızlığına yönelik, bu ülkenin istikbaline, istiklaline yönelik giriştikleri kalkışmayı, darbeyi yine liderimizin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başkomutanlığında, sizin, gençlerin, ak kadınların ve aziz milletimizin desteğiyle, duasıyla alçaklara o gece dünyayı dar ettik."
Yıldırım, bu vesileyle vatan savunmasında, 15 Temmuz gecesinde hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere da hayırlı uzun ömürler diledi.
Mersin'in Akdeniz'in en önemli şehri olduğunu ifade eden Yıldırım, Mersin'in üreten, ülkenin kalkınmasına, refahına katkı sağlayan bir il olduğunu söyledi.
Yıldırım, 20 yıl boyunca Mersin'e çok büyük hizmetler yaptıklarını kaydederek "Mersin'de bugün 278 kilometre bölünmüş yol var. 18 tünel var, Akdeniz sahil yolu 29 tünel 1 viyadükten oluşuyor, Mut, Silifke, Mersin yolu ve şimdi biraz sonra Cumhurbaşkanımız sizlere yeni müjdeler verecek. Şimdi Mersin'in hızlı treni de oluyor, hayırlı uğurlu olsun." dedi.
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