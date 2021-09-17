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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2023 yılına hep birlikte hazırız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Allah'ın izniyle ben şundan eminim; 2023 yılına hep birlikte hazırız. Sadece Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz aynı zamanda Mersin Büyükşehir'i de hep birlikte alacağız." dedi.
17 Eylül 2021 13:10
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2023 yılına hep birlikte hazırız

Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı basına kapalı gerçekleşen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Mersin'e geldiği günden itibaren hiçbir sorunla karşı karşıya kalmadığını söyledi.

İl başkanı, ilçe başkanlarıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket ettiklerini belirten Elvan, "Hiç kimsenin inanmadığı, bize yüzde 1 bile şans vermedikleri Akdeniz ilçemizi, kadın kollarımızla aldık, gençlik kollarımızla aldık, tüm AK Parti teşkilatlarımızla birlikte aldık sevgili kardeşlerim. Allah'ın izniyle ben şundan eminim; 2023 yılına hep birlikte hazırız. Sadece Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz aynı zamanda Mersin Büyükşehir'i de hep birlikte alacağız sevgili kardeşlerim." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almanın ve bu davaya omuz vermenin, ülke için hizmet etmenin herkesin asli görevi olduğunu söyledi.

Teşkilatlarda bulunmanın büyük bir fedakarlık istediğini dile getiren Usta, fedakarlıkları için tüm teşkilat mensuplarına şükranlarını sundu.

AK Parti'yi en güçlü kılan yanlarının ise mahalle temsilcisinden Cumhurbaşkanı'na kadar herkesin bu dava için aynı sorumluluk ve yük altında olduğu bilinciyle aşk ve şevkle çalışması olduğunu aktaran Usta, şunları belirtti:

"Dünyada bu kadar büyük bir teşkilatı olan başka bir siyasi parti veya sivil toplum kuruluşu yok. O yüzden sadece üye sayımızla değil, gönülden yaptığımız çalışmalarımızla dünyaya örnek bir teşkilat, örnek bir partiyiz. Tabii buna bizi sevk eden Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, onun liderliği ve bize çizdiği vizyon, onun bize göstermiş olduğu hedefler."

Usta, 2023'teki hedeflerine ulaşmak için büyük bir çabayla çalışacaklarını dile getirerek, "Bu noktada en büyük sorumluluk bizde, teşkilat mensuplarımızda. Bizler de sizlerin emrinde hazır ve nazır olarak Mersin için gerek tüm illerimiz için Türkiye için ne gerekiyorsa sizlerin emrinizdeyiz. Sizlerle bir ve beraber olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Allah birliğimiz, beraberliğimizi daim eylesin, istikametimizi saptırmadan bu ülke için hizmet etmekten bizleri alıkoymasın." dedi.
Anadolu Ajansı
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