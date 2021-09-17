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Müdürlük sınavını böyle by-pass ettiler!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir zabıta memuru ve bir bilgisayar işletmenini önce daire başkanlığı kadrosuna atadı. 1 yıl sonra ise daire başkanlığı görevinden alıp şube müdürlüğüne kaydırdı.
17 Eylül 2021 13:54
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Müdürlük sınavını böyle by-pass ettiler!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevde yükselme suretiyle atama yapmamak için personelini önce Daire başkanlığı kadrosuna atadı. Bir süre geçtikten sonra daire başkanlığına atadığı memurları şube müdürü olarak asaleten atadı.

Başkan Böcek ilk olarak özel kalem müdürlüğünde görev yapan T.D.'yi daire başkanı kadrosuna atadı bir süre sonra da T.D.'yi şube müdürü kadrosuna kaydırdı.

Yine Başkan Böcek zabıta memuru kadrosunda yer alan Y.Ö'yü önce daire başkanı kadrosuna atadı, 1 yıl sonra da vekaleten yürüttüğü şube müdürlüğü kadrosuna asaleten atadı
Memurlar.Net
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