MEB'den müdür başyardımcılığı açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaparak, Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, proje okullarına müdür başyardımcısı atanmasına imkan sağlandığını açıkladı
|17 Eylül 2021 13:12
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Milli Eğitim Bakanlığının proje okullarına müdür başyardımcısı atanmasına ilişkin açıklaması şu şekilde:
Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılıklarına görevlendirme yapılabilmesine imkan sağlayan düzenleme hayata geçirildi.
İlgili düzenlemeyi içeren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan
Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi
Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılıklarına görevlendirme yapılabilecek.
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