Midesindeki kokain kapsülleri patlayan uyuşturucu kuryesi öldü
|17 Eylül 2021 13:18
|+Aa- Yazdır
İspanya'dan Ekvador'a gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor, yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki uyuşturucu kuryesi Loor, Ekvador'un başkenti Kito'ya aktarmalı gitmek için İspanya'nın başkenti Madrid'den uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde fenalaşan Loor, düşünce kafasını yere çarptı.
Durumu gören polis memurunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Loor'u hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Loor'un cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede midesindeki kapsüllerden 400 gram kokain çıkan Loor'un, bu kapsüllerden ikisinin patlamasıyla zehirlenerek öldüğü belirlendi.
Bu arada, Loor'un havalimanında fenalaşarak yere düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, Loor'un güvenlik noktasından geçeceği sırada sırt üstü düşerek kafasını yere çarpmasının ardından ağzından kan gelmesi, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa yerleştirilip hastaneye sevk edilmesi yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Yeni varyantlar çıksa bile aşılılar, aşısızlara göre daha avantajlı'
17 Eylül 2021 11:49
|Ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu
17 Eylül 2021 11:43
|Bilim Kurulu Üyesi'nden aşı yaptırmayanlara kış öncesi uyarı
17 Eylül 2021 11:19
|Marmara Denizi'nde yeni tehlike 'oksijen azlığı'
17 Eylül 2021 11:10
|Kovid-19 aşısı yaptıranlara ayrıca grip aşısı önerisi
17 Eylül 2021 11:07
|Adıyamanlı ses sanatçısı 'Kahtalı Mıçe' aşı çağrısında bulundu
17 Eylül 2021 10:59
|Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor
17 Eylül 2021 10:55
|Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan okey oynayanlara azar
17 Eylül 2021 10:42
|İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak
17 Eylül 2021 10:22
|Doktorlardan 5 dakikalık muayene tepkisi
17 Eylül 2021 10:04