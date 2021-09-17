Boğaziçi gösterilerinde 'maden suyu şişesi' isabet eden polis konuştu

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösterilerde kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulundukları gerekçesiyle 23 sanığın yargılandığı davada, müşteki polis memurları dinlendi.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, suçtan zarar gören 6 polis memuru ile bazı sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen müşteki polis memuru Ö.F.K, Kadıköy'deki toplanma sırasında çevik kuvvet olarak tedbir aldıklarını belirterek, dağılmaları yönünde birçok kez uyarıda bulunulan grubun ayrılmadığını söyledi.

Polis araçlarına saldırıldığını dile getiren Ö.F.K, "Çevik kuvvet polislerinin üzerine taş, sopa ve maden suyu şişeleri atıldı. Yollar kesildi. Çöp konteynerlerini yolu kesmek için kullandılar. Araç girişi engellendi. Sanıklar gözaltına alınma esnasında görevimizi yaptırmamak için direndi. Görevimizi yaparken sanıklar taş sopa, maden suyu şişeleri ve kola şişeleri attılar. Bana maden suyu şişesi isabet etti. Bir müddet sonra kendi canımızı korumaya çalıştık. Çünkü toplantı amacına aykırı oldu ve zarar verilmeye başlandı. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki polis memuru B.K. da olay günü sanıklara müdahale ederken kendilerine taş, sopa ve cam şişe atıldığını belirterek, "Bana herhangi bir cisim isabet etmedi ancak yanımda bulunan arkadaşlara cam şişe geldiğini gördüm. Polis araçlarına zarar verildi. Bize görevimizi yaptırmamak için direndiler. Sanıklardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki A.B. ise beyanında, sanıkların yaptığı toplanmanın amacına uygun olmadığını söyleyerek, polislerin 3 kez yaptığı ihtarlara rağmen grubun dağılmadığını, polis araçlarına saldıran sanıkların çevik kuvvet ekiplerine taş, sopa ve maden suyu şişeleri attığını kaydetti. A.B, olay sırasında bazı arkadaşlarının zarar gördüğünü anlattı.

Söz verilen sanık avukatları da müvekkilleri hakkında verilen adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik talepleri reddetti.

Dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasıyla ilgili Kadıköy'de 2 Şubat'ta izinsiz gösteri düzenlendiği anlatıldı.

Kadıköy Kaymakamlığının 2 Şubat tarihinden itibaren 7 gün süreyle ilçede açık alanlarda toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, bildiri dağıtma gibi etkinlikleri yasakladığı aktarılan iddianamede, aynı gün 17.30 sıralarında İskele Meydanı'nda toplanan 50 kişilik grubun izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak istediği kaydedildi.

İddianamede, bu gruba, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtilerek, dağılmaları yönünde ihtarda bulunulduğu ancak grubun dağılmayıp sloganlar atarak yürümeye başladığı ifade edildi.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle dağıtılan grubun, akabinde Rıhtım Sokak'ta tekrar sloganlar atarak yürümeye başladığı anlatılan iddianamede, uyarılara rağmen dağılmayan gruptakilerin gösteri ve yürüyüşe devam ettiği, bu sırada sanıklar Ezgi Ertürk, Mehmet Şimşek ve Şilan Delipalta'nın kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulunduğu vurgulandı.

Diğer sanıkların da görevlilerin ikazlarına rağmen dağılmayarak fiziki olarak direndikleri aktarılan iddianamede, sanıkların kolluk kuvvetlerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hareket ederek mukavemette bulundukları belirtildi.

İddianamede, sanıkların, "görevi yaptırmamak için direnme", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.