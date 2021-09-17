1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tecavüz eden eniştesini öldürdü! 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL'da geçen yıl iddiaya göre kendisine cinsel istismarda bulunan ve çektiği görüntülerle tehdit eden eniştesini öldüren Canan Atlı'ya 'Haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuklanan Canan Atlı, 'Çocuğum ortada kaldı, çocuğuma kim bakacak' dedi.
17 Eylül 2021 13:35
+Aa- Yazdır
Tecavüz eden eniştesini öldürdü! 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Canan Atlı ve avukatları katıldı. Duruşmada konuşan sanık avukatı Alper Uysal, "Müvekkilimiz sokaklarda su ve çiçek satarak hayatını geçindirmektedir. Müvekkilimiz maktul tarafından birden fazla kez cinsel saldırıya uğramış ve bu saldırılar kayda alınmıştır. Çaresiz kalmıştır. Maktul müvekkilimizin kızına da aynı şeyi yapmakla tehdit etmiştir." ifadelerini kullanmıştır.

Uysal "Sanık olay günü yine gelip müvekkilimizden bira parası istemiş, vermeyince parasını alıp yağmalamıştır. Yine tehditte bulunmuştur. Müvekkil öldürme düşüncesiyle hareket etmemiş kendisine yönelik eylem ve kızına karşı tehdit için korkutmak istemiştir. Kasten öldürme suçundan değil kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

"Amacım korkutmaktı"

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Canan Atlı "Vurduğum için pişmanım. Çocuğuma kötü şeyler yapacaktı. Çok korktum, haddinden fazla korktum. Öldürme amaçlı hareket etmedim. Korkutmaktı amacım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Karar verildi

Mahkeme heyeti Canan Atlı'ya 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar vererek Atlı'nın tutuklanmasına hükmetti. Duruşma salonunda tutuklanan Canan Atlı ağlayarak "Çocuğum ortada kaldı, çocuğuma kim bakacak" dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Canan Atlı'nın teyzesinin evi terk etmesi nedeniyle erkek arkadaşı olan maktul Ali İhsan Ata'nın bu durumdan sanığı sorumlu tuttuğu ve tehdit ettiği anlatılıyor. Olay tarihi 1 Temmuz 2020'de sanığın sokakta kalem ve mendil sattığı sırada maktulün sanıktan para aldığı ve hakaret, tehditlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın bu durum üzerine çantasında bulunan silahı çıkartarak maktulün kafasına 3-4 el ateş ettiği ve Ali İhsan Ata'nın da hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, sanık Canan Atlı'nın 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Musa Orhan'ın duruşmasına girmek isteyen kişi gözaltına alındı
17 Eylül 2021 14:32		 Muhtarı silahla ağır yaralayan aza gözaltına alındı
17 Eylül 2021 14:00
Otomobil kaza yapıp dereye uçtu! Yardıma giden Afgan hastanelik oldu
17 Eylül 2021 13:52		 Ağır yaralanan tacizci baba taburcu olunca tutuklandı
17 Eylül 2021 13:50
Boğaziçi gösterilerinde 'maden suyu şişesi' isabet eden polis konuştu
17 Eylül 2021 13:22		 HES kodu fırsatçıları turistlerin yakasından düşmüyor
17 Eylül 2021 12:40
Kadın polisin aracından 4 kilo uyuşturucu çıktı
17 Eylül 2021 12:06		 Sultangazi'de camide imam ve cemaate sopalı saldırı
17 Eylül 2021 11:27
Kahramanmaraş'ta 1006 sikke ile 137 tarihi obje ele geçirildi
17 Eylül 2021 11:05		 Antalya'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi
17 Eylül 2021 10:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:05 - YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı16:01 - Elmalı davasında tutuklu yargılanma talebine ret15:51 - İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak15:42 - Yeni araştırma: Üçüncü doz aşı, koronayı ağır geçirme riskini 20 kat düşürüyor15:35 - Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 300 milyon lira katkı15:29 - BDDK'dan tüketici kredilerine taksit sınırı
15:22 - Sahte aşı kartı skandalında hemşirelerin ifadesi ortaya çıktı15:13 - Yolcu otobüslerinde PCR denetimi15:08 - Bakanlıktan yeni karar: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok15:06 - İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi15:06 - Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi15:01 - YKS Ek Yerleştirme kılavuzu yayımlandı
14:55 - Milli Gazete yazarı: Hükümet, KHK'lılar için harekete geçiyor14:52 - TESK yeni ekonomi paketinden umutlu14:40 - Erbakan: Mecbur kalınırsa mRNA teknolojisi olmayan aşılar yaptırılabilir14:34 - Kuntz sözleşmesini feshediyor! Milli Takım için yolda14:32 - Musa Orhan'ın duruşmasına girmek isteyen kişi gözaltına alındı
14:30 - İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi! Koronavirüsten öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadın polisin aracından 4 kilo uyuşturucu çıktı
1000 komiser yardımcısı alımında sınav detayları belli oldu
Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: Okumayı unutmuş öğrenciler var
İşsizlik riskinin en düşük olduğu meslekleri sıraladı
Konutta artış sanal, tehlike gerçek
2 üniversite, yüksek lisans eğitimlerini uzaktan yapacak
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr Ali Erbaş yeniden atandı
Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan okey oynayanlara azar
Müdürlük sınavını böyle by-pass ettiler!
Üç üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pişkin ekmek 2
Fer.ah 1
zeynep bastık 3
haydar 1
sahte PCR testi 2
ayçiçeği 1
WhatsApp 1
omerta 1
okullar açılacak mı 3
Bugün olanlar 2
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi 18 İşçi Alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam