Otomobil kaza yapıp dereye uçtu! Yardıma giden Afgan hastanelik oldu
|17 Eylül 2021 13:52
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Kaza, 09.30 sıralarında kent merkezi Behzat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Behzat Bulvarı üzerinde seyir halindeki Mustafa Öztürk yönetimindeki 58 ES 634 plakalı otomobil kavşaktan yola çıkmak isteyen Musa Demirel'in (55) kullandığı 60 S 0031 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil, korkulukları aşarak yol kenarında Behzat Deresi'nin yatağına düştü. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Öztürk yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye yardım için dereye inmek isteyen Afganistan uyruklu Ezhar Siddiqi de dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Servis minibüsü sürücüsü ile olayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Öztürk ile Siddiqi'yi hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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