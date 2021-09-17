Yurt dışına kaçmaya çalışan 1 öğretmen ile 5 eski kamu çalışanı yakalandı
İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan FETÖ üyeliğinden hükümlü ve aynı suçtan kovuşturmaları süren 6 kişi gözaltına alındı.
|17 Eylül 2021 13:54
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcılar Mahallesi sahil hattından bir grup FETÖ üyesinin deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, firari hükümlü eski emniyet amiri M.F.C, eski komiser yardımcısı M.M.G. ve eski sağlık teknikeri T.G. ile aynı suçlamayla kovuşturması devam eden eski hakim M.K, eski gümrük memuru A.M.D. ve halen aktif görevini sürdüren öğretmen Ş.D. yakalandı.
Şüphelilerden M.M.G. ve T.G'nin evli olduğu öğrenildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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