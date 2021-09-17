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'Eşkıya' dizi setine saldırı' yargılamasında oyuncular mahkemeye gelmedi

Mahkeme, usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmaya gelmeyen müşteki oyuncular Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Tevfik Erman Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında zorla getirme kararı verdi
17 Eylül 2021 13:56
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'Eşkıya' dizi setine saldırı' yargılamasında oyuncular mahkemeye gelmedi

Maltepe'de bir otelde yapılan TV dizisi çekimleri sırasında, set ekibinin kaldığı odaya gelerek saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiği iddia edilen 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 4 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Volkan Çam savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, otel odasında bulunduğu sırada dışarıdan sesler geldiğini, 2 arkadaşıyla koridora çıktıklarını belirterek, ismini sonradan öğrendiği sanık Şiyar Altosun'un dizi oyuncularından birine "Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçekte yapıyoruz" dediğini, sadece olan biteni izlediklerini ve suçsuz olduklarını söyledi.

Sanık Burak Özcan da olay sırasında otelde kaldıkları odanın kapısından sadece olup biteni izlediğini, olaya kesinlikle karışmadığını öne sürerek, kimseye hakaret ve tehditte bulunmadığını ifade etti.

Sanık Arif Yıldırım da olay günü söz konusu otelde kaldığını belirterek, "Koridordan sesler gelmesi üzerine çıkıp baktığında Şiyar Altosun'un dizi çekimi için otele gelen oyunculardan biri ile fotoğraf çektirme mevzusu yüzünden tartıştığını gördüm. Yanına gidip sakinleştirmeye çalıştım. Sonrasında dizi oyuncularından birinin odaya girmesi üzerine Şiyar Altosun'un arkasından giderek kapıyı tekmelediğini gördüm. Ben yaşanan olaylara karışmadım. Kimseyi tehdit etmedim, hakarette bulunmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenilen Selimhan Yücer ise olayın meydana geldiği otelde çalıştığını belirterek, "Set çalışanı kadınlardan biri yanımıza gelip erkek müşterilerden bazılarının koridorda üstsüz dolaştığı yönünde şikayette bulununca biz de ilgili müşterileri arayarak uyandık. Bir süre sonra üst kattan sesler gelmesi üzerine çıktığımızda set çalışanları ve müşteriler arasında tartışma yaşanıyordu. Müşteriler set çalışanlarına karşı hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Bir süre sonra dizi oyuncuları da üst kata çıktı. Arbede yaşandı." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmaya gelmeyen müştekiler Burçak Çataklı, Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Berçin Aydoğan ve Tevfik Erman Kutlu ile bir tanık ve bir sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bulunan bir otelde çekimlerinin yapıldığı anlatılıyor.

Çekimde görevli olan kadın çalışanlar Berçin Aydoğan, Gülcan Sarı ve Burçak Çataklı'nın otelin ikinci katında çalıştıkları sırada, aynı otelde kalan sanıklar Şiyar Altosun ile Arif Yıldırım'ın küfür ettiği, bunun üzerine çalışanların çığlık atarak yardım istediği kaydedilen iddianamede, bunun üzerine sanıkların müştekilerin bulunduğu odanın kapısını kapatmalarına sinirlenerek içeri girmek istedikleri, kapıyı tekmeleyerek zorladıkları, müştekilerin ise şüphelilerin odaya girmelerini engelledikleri aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Şiyar Altosun, Arif Yıldırım ve Batuhan Kuvvetliışık'ın, müştekilere hitaben "sizin çekmiş olduğunuz dizilerdeki yaptığınız işlerin biz dışarıda gerçeğini yapıyoruz" diyerek tehditte bulunduklarına yer veriliyor.

Sanıkların taşkınlıklarına devam etmesi üzerine olay yerine gece bekçilerinin geldiği, otel lobisine inen şüphelilerin burada bulunan müşteki oyuncular Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer'e karşı da tehditte bulundukları belirtiliyor.

İddianamede, şüpheliler Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın, bu şekilde "zincirleme şekilde hakaret", "birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" ve "birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından 4l 1 ay 22 günden, 13 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Diğer şüpheliler Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Bağutar, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam'ın ise "birden fazla kişi ile tehdit" suçunu işlediği savunulan iddianamede, 2 yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
Anadolu Ajansı
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