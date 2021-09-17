MEB'den izcilik çalışmalarına dair resmi yazı
Milli Eğitim Bakanlığı izcilik egzersiz çalışmalarının Türkiye İzcilik Federasyonu ile imzalanan protokol ve protokol ekinde yer alan eklere göre yürütülmesini istedi.
|17 Eylül 2021 14:23
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MEB, İzci Üniteleri Yıllık Çalışma Programlarına dair yazıyı illere gönderdi.
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