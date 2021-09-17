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Buket Aydın: İhanete uğradım

Son dönemde aşk hayatı ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken haber spikeri Buket Aydın, eski evliliğiyle ilgili konuştu
17 Eylül 2021 14:24
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Buket Aydın: İhanete uğradım

Şu sıralar Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı aşkla anılan spiker olan Buket Aydın, konuk olduğu "2.Sayfa" programında, geçmişte aşkta ihanete uğradığını ve bu ihaneti mesajla yakaladığını itiraf etti.

"İHANETİ YAŞADIM"

Aydın, "Hiç ihanete uğradın mı?"sorusuna "İhaneti yaşadım... Sinirlendim, üzüldüm ama şey oluyor bir süre sonra bir şey ifade etmiyor. Ben bir şeylerin acısıyla yaşayan bir insan değilim. Çabuk unuturum, kin tutmam. Herkes kendine yapar. İhanet ilk aşamada şok edici oluyor. Özellikle araştırmam... Mutlaka benim önüme düşer bu konular...

"MESAJLA YAKALADIM"

İhaneti mesajla yakaladım. Ben hayatımdaki kişinin telefonunu karıştırmam. Telefon bir yerde duruyordu, ışığı yanınca kafamı çevirip gördüm. Biraz üzerine gidince konu ortaya çıktı. Yapan kendisine yapar. Sonunda kendisi üzülür. İhanet günün sonunda ona yük olur. Ona dert olur, ona sıkıntı olur... İlk başta öyleymiş gibi görünmez ama sıkıntıyı hep ihanet eden çeker..."yanıtını verdi.

"BEN ALDATMADIM"

Aydın,"Boşandıktan sonra seni en çok üzen, kıran haberler ne oldu?"sorusuna ise "İhanet iddiaları beni çok üzdü. Yok o vardı, yok bu vardı boşandı falan... Ben böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Bu ne bana yakışır ne de bunu karşı tarafa yaparım. Ben böyle olacağını açıkçası bekliyordum. Bu haberlerin çıkmasına da hiç şaşırmadım. Bir kurumda işe başlamıştım. İnsanların bana negatif bir yaklaşımı oldu. 'Neden o orada, biz orada değilizcilerin alttan köpürtmeleriyle sürekli bir kara propoganda halinde bana saldırdılar. Sürekli negatif senaryolar önüme konmuştu. Herkesi Allah'a havale ediyorum. O süreçte neler yaşadım... Sadece evlenme-boşanma, ilişkiler konusunda değil..."yanıtını verdi.

Memurlar.Net
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