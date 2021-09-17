İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi! Koronavirüsten öldü
|17 Eylül 2021 14:30
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Kızılören'de oturan, evli ve 2 kız, 1 erkek çocuk babası Salih Topak, 1999 yılında Eskişehir'de muavin olarak çalıştığı yolcu otobüsünün altında kalarak felç oldu. Ankara'da 107 gün tedavi gören Salih Topak, koltuk değneği kullanmaya başladı. Egzersizle koltuk değneklerinden kurtulan Topak, 2013 yılında bacağındaki damar daralması nedeniyle tedaviye alındı. Sol bacağı diz altından kesilen Topak'a protez takıldı. 3 yıl sonra sağ ayağında da yara oluşan Topak'ın sağ bacağı da diz altından kesildi. 3 yılda iki bacağını da kaybetmesine rağmen hayata küsmeyen Topak, zaman zaman tekerlekli aracıyla ekmek satarak ailesini geçindirirken, zaman zaman da akülü aracıyla dolaşıp ilçe sakinleriyle sohbetler edip halkın neşe kaynağı haline geldi.
İlçenin tanınan ve sevilen isimlerinden olan Salih Topak, bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salih Topak, tüm çabalara rağmen önceki gün yaşamını yitirdi.
Topak'ın cenazesi dün Kızılören'de kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Salih Topak'ın koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
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