Musa Orhan'ın duruşmasına girmek isteyen kişi gözaltına alındı
|17 Eylül 2021 14:32
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Siirt'te dün 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edilen duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Zanlının Tunceli Barosuna kayıtlı avukat olduğunu söylediği ve adliye binaya birkaç işlem yapmaya çalıştığı öğrenildi.
Şüphelinin üst aramasında adliyede gerçekleştirmeye çalıştığı iş ve işlemlerle ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el konuldu. Zanlı A.B'nin daha önce de başka bir kente gittiği ve avukat olduğu iddiasıyla dolandırıcılık suçuna karıştığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı belirtildi.
Siirt'te dün 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edilen duruşma salonuna avukat cübbesi giyerek girmek isteyen bir kişi, polisin dikkati sayesinde fark edilerek gözaltına alınmıştı.
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