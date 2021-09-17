1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuntz sözleşmesini feshediyor! Milli Takım için yolda

Almanya Futbol Federasyonu, Türk Milli Takımı ile anlaşması halinde Stefan Kuntz'un sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı.
17 Eylül 2021 14:34
+Aa- Yazdır
Kuntz sözleşmesini feshediyor! Milli Takım için yolda

Almanya Futbol Federasyonu, Türk Milli Takımı ile anlaşması halinde Stefan Kuntz'un sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, 3 puan fırsatını tepti!
16 Eylül 2021 23:58		 Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
16 Eylül 2021 21:35
A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi
16 Eylül 2021 21:11		 Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı
15 Eylül 2021 21:42
Fatih Terim: Ben Messi hayranıyım
15 Eylül 2021 21:11		 Ronaldo, kadın güvenlik görevlisini bayılttı!
15 Eylül 2021 09:46
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor
14 Eylül 2021 20:06		 A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor
14 Eylül 2021 14:15
Kulüp başkanının eşi tribünlere el hareketi yaptı, ortalık karıştı
13 Eylül 2021 22:06		 Senegalli futbolcu Demba Ba emekliye ayrıldı
13 Eylül 2021 20:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:16 - Anadolu Jet rötarları mağdur ediyor16:05 - YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı16:01 - Elmalı davasında tutuklu yargılanma talebine ret15:51 - İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak15:42 - Yeni araştırma: Üçüncü doz aşı, koronayı ağır geçirme riskini 20 kat düşürüyor15:35 - Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 300 milyon lira katkı
15:29 - BDDK'dan tüketici kredilerine taksit sınırı15:22 - Sahte aşı kartı skandalında hemşirelerin ifadesi ortaya çıktı15:13 - Yolcu otobüslerinde PCR denetimi15:08 - Bakanlıktan yeni karar: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok15:06 - İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi15:06 - Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi
15:01 - YKS Ek Yerleştirme kılavuzu yayımlandı14:55 - Milli Gazete yazarı: Hükümet, KHK'lılar için harekete geçiyor14:52 - TESK yeni ekonomi paketinden umutlu14:40 - Erbakan: Mecbur kalınırsa mRNA teknolojisi olmayan aşılar yaptırılabilir14:34 - Kuntz sözleşmesini feshediyor! Milli Takım için yolda
14:32 - Musa Orhan'ın duruşmasına girmek isteyen kişi gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadın polisin aracından 4 kilo uyuşturucu çıktı
1000 komiser yardımcısı alımında sınav detayları belli oldu
Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: Okumayı unutmuş öğrenciler var
İşsizlik riskinin en düşük olduğu meslekleri sıraladı
Konutta artış sanal, tehlike gerçek
2 üniversite, yüksek lisans eğitimlerini uzaktan yapacak
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr Ali Erbaş yeniden atandı
Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan okey oynayanlara azar
Müdürlük sınavını böyle by-pass ettiler!
Üç üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fedon ve oğlu 1
zanzibar 1
hayata dair gülümseten detaylar 2
sulama kanalları 2
zeynep bastık 3
the fall 1
ydt 1
isra olayı 1
kendisiyle dalga geçen insan 1
WhatsApp 1
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi 18 İşçi Alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam