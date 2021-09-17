Milli Gazete yazarı: Hükümet, KHK'lılar için harekete geçiyor

Milli Gazete köşe yazarlarından Bünyamin Güler, Hükümetin KHK ile görevine son verilen kamu çalışanları hakkında düzenleme yapacağını yazdı.

Güler'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Son dönemlerde muhalefet partilerinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarıyla ilgili çalışma yaptıklarının duyulması iktidarı da harekete geçirmeye zorladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Bu süreçte yaklaşık 2 milyon kişi soruşturma geçirirken, 200 binin üzerinde vatandaş ise kamudaki işinden ihraç oldu. İşlem gören on binlerce vatandaş takipsizlik ve beraat aldığı halde ne görevine iade edildi ne de elinden alınan hakları verildi.

Bu süre zarfında çalmadık kapı bırakmayan KHK mağdurlarıyla ilgili ise iktidarın sessizliği devam ediyor. Ancak son dönemlerde yapılan bazı araştırmalar ile muhalefet partilerinin KHK'lılarla ilgili çalışma yaptıklarının duyulması üzerine iktidarın harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Araştırma şirketleri ve hukukçular tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarında daha önce topyekün AK Parti'ye oy veren KHK'lı ve yakınlarının yüzde 98'inin başka partilere oy vereceğinin ortaya çıkması iktidarı endişeye sevk etti.

Araştırmalar, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra AK Parti'nin suçlu ile suçsuzu ayıracağını bekleyen KHK'lıların, umduğunu bulamayınca başka partilere yöneldiğini gösteriyor.

ERDOĞAN'DAN "HAZIRLIK YAPIN" TALİMATI

Son dönemlerde KHK'lılarla ilgili muhalefetin söylem geliştirmesi ve yapılan kamuoyu araştırmalarında ibrenin muhalefete dönmesi üzerine Erdoğan'ın harekete geçeceği öğrenildi. Erdoğan'ın muhalefeti boşa düşürmek için yakın çalışma arkadaşlarına KHK ile ilgili hazırlık yapılması talimatı verdiği ifade ediliyor. İktidarın çalışmayı çok uzatmadan tamamlayıp, muhalefete yüzünü dönen KHK'lı ve yakınlarının gönlünü tekrar kazanmayı amaçladığı belirtiliyor. İktidarın yapacağı çalışmanın ise Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra yaptığı "Üstü ihanet, ortası ticaret, altı ise ibadet" tanımlaması üzerinden yürütüleceği öğrenildi. Erdoğan'ın çalışmanın tamamlanmasıyla muhalefetten söylem üstünlüğünü alarak, muhalefeti boşa düşürmeyi planladığı kaydedildi.