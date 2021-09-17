1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Gazete yazarı: Hükümet, KHK'lılar için harekete geçiyor

Milli Gazete köşe yazarlarından Bünyamin Güler, Muhalefetin KHK'lılarla ilgili söylem üstünlüğünü eline geçirmesi üzerine Erdoğan'ın muhalefeti boşa düşürmek için harekete geçmeye hazırlandığını belirtti
17 Eylül 2021 14:55
+Aa- Yazdır
Milli Gazete yazarı: Hükümet, KHK'lılar için harekete geçiyor

Milli Gazete köşe yazarlarından Bünyamin Güler, Hükümetin KHK ile görevine son verilen kamu çalışanları hakkında düzenleme yapacağını yazdı.

Güler'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Son dönemlerde muhalefet partilerinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarıyla ilgili çalışma yaptıklarının duyulması iktidarı da harekete geçirmeye zorladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Bu süreçte yaklaşık 2 milyon kişi soruşturma geçirirken, 200 binin üzerinde vatandaş ise kamudaki işinden ihraç oldu. İşlem gören on binlerce vatandaş takipsizlik ve beraat aldığı halde ne görevine iade edildi ne de elinden alınan hakları verildi.

Bu süre zarfında çalmadık kapı bırakmayan KHK mağdurlarıyla ilgili ise iktidarın sessizliği devam ediyor. Ancak son dönemlerde yapılan bazı araştırmalar ile muhalefet partilerinin KHK'lılarla ilgili çalışma yaptıklarının duyulması üzerine iktidarın harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Araştırma şirketleri ve hukukçular tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarında daha önce topyekün AK Parti'ye oy veren KHK'lı ve yakınlarının yüzde 98'inin başka partilere oy vereceğinin ortaya çıkması iktidarı endişeye sevk etti.

Araştırmalar, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra AK Parti'nin suçlu ile suçsuzu ayıracağını bekleyen KHK'lıların, umduğunu bulamayınca başka partilere yöneldiğini gösteriyor.

ERDOĞAN'DAN "HAZIRLIK YAPIN" TALİMATI

Son dönemlerde KHK'lılarla ilgili muhalefetin söylem geliştirmesi ve yapılan kamuoyu araştırmalarında ibrenin muhalefete dönmesi üzerine Erdoğan'ın harekete geçeceği öğrenildi. Erdoğan'ın muhalefeti boşa düşürmek için yakın çalışma arkadaşlarına KHK ile ilgili hazırlık yapılması talimatı verdiği ifade ediliyor. İktidarın çalışmayı çok uzatmadan tamamlayıp, muhalefete yüzünü dönen KHK'lı ve yakınlarının gönlünü tekrar kazanmayı amaçladığı belirtiliyor. İktidarın yapacağı çalışmanın ise Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra yaptığı "Üstü ihanet, ortası ticaret, altı ise ibadet" tanımlaması üzerinden yürütüleceği öğrenildi. Erdoğan'ın çalışmanın tamamlanmasıyla muhalefetten söylem üstünlüğünü alarak, muhalefeti boşa düşürmeyi planladığı kaydedildi.
Milli Gazete
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erbakan: Mecbur kalınırsa mRNA teknolojisi olmayan aşılar yaptırılabilir
17 Eylül 2021 14:40		 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2023 yılına hep birlikte hazırız
17 Eylül 2021 13:10
Kararsızlar en çok hangi partide? Anket sonuçları açıklandı
17 Eylül 2021 12:59		 Bakan Yanık: Sel felaketleri için 124,3 milyon lira nakdi yardımda bulunduk
17 Eylül 2021 12:50
'Bize oy versin vermesin 84 milyonun her ferdi bizim gözümüzde aynıdır'
17 Eylül 2021 11:55		 Ebeveynler okula yeniden uyum sürecinde sakin kalmalı
17 Eylül 2021 11:54
Erdoğan kitabının çevirisini dünya liderlerine takdim edecek
17 Eylül 2021 09:40		 9 maddede kombiden tasarruf
17 Eylül 2021 07:55
Millet İttifakı'nda HDP krizi büyüyor
17 Eylül 2021 07:45		 Afganlar Türkiye'yi dost olarak görüyor
17 Eylül 2021 06:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:16 - Anadolu Jet rötarları mağdur ediyor16:05 - YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı16:01 - Elmalı davasında tutuklu yargılanma talebine ret15:51 - İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak15:42 - Yeni araştırma: Üçüncü doz aşı, koronayı ağır geçirme riskini 20 kat düşürüyor15:35 - Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 300 milyon lira katkı
15:29 - BDDK'dan tüketici kredilerine taksit sınırı15:22 - Sahte aşı kartı skandalında hemşirelerin ifadesi ortaya çıktı15:13 - Yolcu otobüslerinde PCR denetimi15:08 - Bakanlıktan yeni karar: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok15:06 - İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi15:06 - Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi
15:01 - YKS Ek Yerleştirme kılavuzu yayımlandı14:55 - Milli Gazete yazarı: Hükümet, KHK'lılar için harekete geçiyor14:52 - TESK yeni ekonomi paketinden umutlu14:40 - Erbakan: Mecbur kalınırsa mRNA teknolojisi olmayan aşılar yaptırılabilir14:34 - Kuntz sözleşmesini feshediyor! Milli Takım için yolda
14:32 - Musa Orhan'ın duruşmasına girmek isteyen kişi gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadın polisin aracından 4 kilo uyuşturucu çıktı
1000 komiser yardımcısı alımında sınav detayları belli oldu
Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: Okumayı unutmuş öğrenciler var
İşsizlik riskinin en düşük olduğu meslekleri sıraladı
Konutta artış sanal, tehlike gerçek
2 üniversite, yüksek lisans eğitimlerini uzaktan yapacak
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr Ali Erbaş yeniden atandı
Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan okey oynayanlara azar
Müdürlük sınavını böyle by-pass ettiler!
Üç üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
caz müziği 1
hegemonya 1
cancun 1
iyimserlik 1
okullar açılacak mı 3
litecoin 1
sahte PCR testi 2
sulama kanalları 2
zeynep bastık 3
fırçalı araç yıkamaya giremeyen insan 1
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi 18 İşçi Alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam