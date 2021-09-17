İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Başbuğ için 4 yıla kadar hapis istendi.
|17 Eylül 2021 15:06
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