Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi
Raflardaki fahiş fiyatla mücadele her alanda devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesinin konusunu "ticaret hayatında helal haram bilinci" olarak belirledi.
|17 Eylül 2021 15:06
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Raflardaki fahiş fiyatlar tepki çekerken, Diyanet İşleri Başkanlığı da cuma hutbesinde bu konuya ver verdi.
81 ilde 90 bini aşkın camide okunan cuma hutbesinde ticarette helal, haram bilinci anlatıldı. Helal kazancın önemine vurgu yaptı.
Hutbede, "Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin, fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz" sözleri kullanıldı.
Ticaret ahlakının en önemli ilkesinin doğruluk ve dürüstlük olduğu vurgulandı. Cuma hutbesinde ahiliğin öğütlerine de yer verildi.
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