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Yolcu otobüslerinde PCR denetimi

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, yolcu otobüslerinde PCR testi denetimi gerçekleştirdi
17 Eylül 2021 15:13
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Yolcu otobüslerinde PCR denetimi

Şanlıurfa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolculuk yapacak vatandaşların aşılarını olmayanların ise PCR testlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Firmalara vatandaşların aşı kartı ve PCR testlerini ibraz etmeden otobüs bileti kesmemeleri yönünde uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, otobüslerdeki vatandaşlara da aşı kartları veya PCR testleri olmadan yolculuk yapamayacakları hatırlatıldı.

Zabıta ekipleri, kurallara uymayan yolcu ve otobüs firmaları hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı
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