Yolcu otobüslerinde PCR denetimi
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, yolcu otobüslerinde PCR testi denetimi gerçekleştirdi
|17 Eylül 2021 15:13
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Şanlıurfa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolculuk yapacak vatandaşların aşılarını olmayanların ise PCR testlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etti.
Firmalara vatandaşların aşı kartı ve PCR testlerini ibraz etmeden otobüs bileti kesmemeleri yönünde uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, otobüslerdeki vatandaşlara da aşı kartları veya PCR testleri olmadan yolculuk yapamayacakları hatırlatıldı.
Zabıta ekipleri, kurallara uymayan yolcu ve otobüs firmaları hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını ifade etti.
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