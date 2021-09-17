1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elmalı davasında tutuklu yargılanma talebine ret

Elmalı davasında ara karar açıklandı. Antalya'da iki çocuğun anne ve üvey babası tarafından istismar edildiği iddiasıyla açılan davada sanıkların tutuklu yargılanması talebi reddedildi, dava 15 Kasım'a ertelendi.
17 Eylül 2021 16:01
+Aa- Yazdır
Elmalı davasında tutuklu yargılanma talebine ret

Antalya Finike'de 7 ve 10 yaşlarında iki kardeşin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davada, sanıklar hakim karşısındaydı.

Duruşmada, sanıklar anne ve üvey babanın tutuklu yargılanması talebi reddedildi.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya çocukların öz babası, babaannesi ile farklı illerden gelen baro avukatları ve dernek temsilcileri de katıldı.

Anne ve üvey baba suçlamaları reddettiği duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıkların üst hadden cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Duruşma savcısı da sanıkların üzerine atılı suçların katalog suçlardan olduğuna vurgu yaparak, sanıkların tutuklanmasını istedi.

Davanın bir sonraki duruşması 15 Kasım'da görülecek.

Ne olmuştu?

Kamuoyunda Elmalı davası olarak bilenen olayda, iki kardeşin anneleri ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğradıkları iddia edilmişti.

6 Ocak'taki duruşmada anne ve üvey babanın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaları kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yargılama süreci devam eden istismar davasındaki çocukları koruma altına almıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sahte aşı kartı skandalında hemşirelerin ifadesi ortaya çıktı
17 Eylül 2021 15:22		 İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi
17 Eylül 2021 15:06
'Eşkıya' dizi setine saldırı' yargılamasında oyuncular mahkemeye gelmedi
17 Eylül 2021 13:56		 AYM 271 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı
17 Eylül 2021 13:31
AYM: İğneden sonra sinirinde hasar oluşan kişinin hakkı ihlal edildi
17 Eylül 2021 10:25		 Eşi ve oğlunu kolonya dökerek yakan şüpheli tutuklandı
16 Eylül 2021 18:18
Sayıştay, lojman giderlerini kurumuna ödeten kurul üyelerine tazmin çıkardı
16 Eylül 2021 17:13		 Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi
16 Eylül 2021 15:13
İHA ve SİHA'ların bilgilerini satmışlar! İşte casusluk iddianamesinin detayları
16 Eylül 2021 13:12		 Tıbbi müdahalede bulunan veteriner hekime hapis cezası
16 Eylül 2021 11:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:16 - Anadolu Jet rötarları mağdur ediyor16:05 - YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı16:01 - Elmalı davasında tutuklu yargılanma talebine ret15:51 - İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak15:42 - Yeni araştırma: Üçüncü doz aşı, koronayı ağır geçirme riskini 20 kat düşürüyor15:35 - Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 300 milyon lira katkı
15:29 - BDDK'dan tüketici kredilerine taksit sınırı15:22 - Sahte aşı kartı skandalında hemşirelerin ifadesi ortaya çıktı15:13 - Yolcu otobüslerinde PCR denetimi15:08 - Bakanlıktan yeni karar: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok15:06 - İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi15:06 - Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi
15:01 - YKS Ek Yerleştirme kılavuzu yayımlandı14:55 - Milli Gazete yazarı: Hükümet, KHK'lılar için harekete geçiyor14:52 - TESK yeni ekonomi paketinden umutlu14:40 - Erbakan: Mecbur kalınırsa mRNA teknolojisi olmayan aşılar yaptırılabilir14:34 - Kuntz sözleşmesini feshediyor! Milli Takım için yolda
14:32 - Musa Orhan'ın duruşmasına girmek isteyen kişi gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadın polisin aracından 4 kilo uyuşturucu çıktı
1000 komiser yardımcısı alımında sınav detayları belli oldu
Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: Okumayı unutmuş öğrenciler var
İşsizlik riskinin en düşük olduğu meslekleri sıraladı
Konutta artış sanal, tehlike gerçek
2 üniversite, yüksek lisans eğitimlerini uzaktan yapacak
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr Ali Erbaş yeniden atandı
Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan okey oynayanlara azar
Müdürlük sınavını böyle by-pass ettiler!
YKS Ek Yerleştirme kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bana zehir olan şeker 3
Fer.ah 1
ydt 1
tasarruf yapmak 1
caz müziği 1
gri bölge 1
kendisiyle dalga geçen insan 1
de lege ferenda 1
ayçiçeği 1
pişkin ekmek 2
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi 18 İşçi Alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam