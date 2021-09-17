Elmalı davasında tutuklu yargılanma talebine ret
|17 Eylül 2021 16:01
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Antalya Finike'de 7 ve 10 yaşlarında iki kardeşin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davada, sanıklar hakim karşısındaydı.
Duruşmada, sanıklar anne ve üvey babanın tutuklu yargılanması talebi reddedildi.
Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya çocukların öz babası, babaannesi ile farklı illerden gelen baro avukatları ve dernek temsilcileri de katıldı.
Anne ve üvey baba suçlamaları reddettiği duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıkların üst hadden cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.
Duruşma savcısı da sanıkların üzerine atılı suçların katalog suçlardan olduğuna vurgu yaparak, sanıkların tutuklanmasını istedi.
Davanın bir sonraki duruşması 15 Kasım'da görülecek.
Ne olmuştu?
Kamuoyunda Elmalı davası olarak bilenen olayda, iki kardeşin anneleri ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğradıkları iddia edilmişti.
6 Ocak'taki duruşmada anne ve üvey babanın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaları kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yargılama süreci devam eden istismar davasındaki çocukları koruma altına almıştı.
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