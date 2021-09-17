YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM, 29 Ağustos'ta uygulanan YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
|17 Eylül 2021 16:05
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), sosyal medyadan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2021-YÖKDİL/2) açıklandığını duyurdu.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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