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YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, 29 Ağustos'ta uygulanan YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
17 Eylül 2021 16:05
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YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), sosyal medyadan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2021-YÖKDİL/2) açıklandığını duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Memurlar.Net
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