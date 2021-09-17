Anadolu Jet rötarları mağdur ediyor
|17 Eylül 2021 16:16
|+Aa- Yazdır
Trabzon'dan sabah 09.05 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen seferi, 25 dakika rötarlı yapılabildi. Ayrıca İstanbul semalarında 10 dakika daha tur atan uçağın yolcuları aktarmalı seferleri kaçırdılar. Uçağın Trabzon'da pistte beklemesine rağmen yolcuların alınmaması ve 15 dakika rötar açıklanmasını tepkilere sebep oldu. Yolcuları 15 dakika gecikmeli alınan Nazilli uçağı 25 dakika gecikmeli pist başı yapabildi. İstanbul inişinde de havada 10 dakika bekleyen Anadolu Jet uçağının piste inişi öngörülenden 35 dakika gecikmeli oldu. Yolcular başka şehirlere olan seferlerini kaçırdı. Yolcu trafiğinin yoğun olmamasına rağmen seferlerdeki gecikmeler konusunda zaman zaman uçak şirketleri rötarların inilecek havalimanındaki yoğunluktan kaynaklandığını ileri sürmeleri de tartışma konusu oluyor. Her rötar için THY ve Anadolu Jet varış havalimanından kaynaklı açıklaması yapıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Asanı birkaç kişi, asılanı binler andı
17 Eylül 2021 18:18
|Ahmet Hakan: Ali Erbaş kendisiyle ilgili tartışmalardan gizli bir haz mı duymakta?
17 Eylül 2021 17:07
|52 yaşındaki 3 çocuk annesi üniversiteyi birincilikle bitirdi
17 Eylül 2021 16:46
|Koronavirüsten bir doktor daha hayatını kaybetti
17 Eylül 2021 16:28
|Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi
17 Eylül 2021 15:06
|İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi! Koronadan öldü
17 Eylül 2021 14:30
|Fizyoterapist, halı saha maçında kalbine yenildi
17 Eylül 2021 14:20
|Midesindeki kokain kapsülleri patlayan uyuşturucu kuryesi öldü
17 Eylül 2021 13:18
|'Yeni varyantlar çıksa bile aşılılar, aşısızlara göre daha avantajlı'
17 Eylül 2021 11:49
|Ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu
17 Eylül 2021 11:43