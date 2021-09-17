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Öğretmen, bebeği alındıktan 10 gün sonra koronadan hayatını kaybetti

Bursa'da bir çocuk annesi öğretmen Aysel Şentürk, ikinci çocuğunu kucağına almasına sayılı günler kala korona virüse yakalanınca bebeği sezaryenle alındı. Bir kız çocuğu olan talihsiz öğretmen doğumundan 10 gün sonra hayatını kaybetti.
17 Eylül 2021 16:32
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Öğretmen, bebeği alındıktan 10 gün sonra koronadan hayatını kaybetti

Bursa'da özel bir fabrikanın kreşinde çocuk gelişim öğretmeni olarak görev yapan 9 aylık hamile Aysel Şentürk, 20 gün önce rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Aysel öğretmenin Covid-19 testi negatif çıkınca, kendisine ilaç yazılarak evine gönderildi.

Rahatsızlığı tekrarlayan Şentürk, aynı hastaneye tekrar geldi ve burada 3 gün tedavi gördü. Taburcu edilen Şentürk, en son geçen hafta yeniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şentürk'e yapılan Covid-19 testi bu kez pozitif çıktı. Durumunun ağırlaşması üzerine ikinci çocuğunu kucağına almasına sayılı günler kala Şentürk'ün bebeği sezaryenle alındı. Şentürk yoğun bakıma kaldırılırken, dünyaya getirdiği kız çocuğuna Nisa ismi koyuldu. Talihsiz öğretmen çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şentürk'ün korona virüs aşısı olmadığı öğrenilirken, cenazesi gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığında toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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