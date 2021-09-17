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KPSS Türkiye birincisinin Azim öyküsü

Rabiye Aktaş, 15 Ağustos'ta yapılan KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler alanında 100 tam puan alarak Türkiye 1'incisi oldu. Aktaş, başarısının sırlarını paylaştı.
17 Eylül 2021 16:41
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KPSS Türkiye birincisinin Azim öyküsü

1 Ağustos'ta düzenlenen 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 7-8 Ağustos'ta gerçekleşen 2021-KPSS (Alan Bilgisi) ve 15 Ağustos'ta yapılan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına 16 Eylül Çarşamba günü açıkladı. Rabiye Aktaş, 15 Ağustos'ta yapılan KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler alanında 100 tam puan alarak Türkiye 1'incisi oldu. Aktaş sınavda nasıl başarılı oldu? Bu başarıyı neye borçlu? Sınava nasıl çalıştınız nasıl hazırlandınız? Aktaş sınavda başarılı olmasını şöyle ifade etti:

Daha önce KPSS'ye hazırlandınız mı? Hazırlandıysanız kaçıncı oldunuz?
2019 Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Mezun olur olmaz ilk girdiğim sınavda 1026 oldum. Sınava yönelik herhangi bir birikimim yoktu. 2020 yılında yapılan sınavsa ise 298'cı oldum. Belirlenen 155 kontenjandan dolayı atanmadım. Bu sene girdim ve birinci oldum.

Yüksek puan aldığınız halde atanamamışsınız fakat yılmadan çalışıp tekrar hazırlanmışsınız. Bu süreçte size bu motivasyon sağlayan neydi? Aileniz her durumda yanınızda oldu mu?

Bu süreçte Ailem her zaman yanımdaydı ya hani hiç yanımda değildiler diyemem. Onların da böyle inanca biraz kırılmıştı çünkü 298'cı olunca atanmaya kesin gözüyle bakıyorduk olmaması imkansız diye düşünüyorduk, olmadığını öğrendiniz akşam çok üzüldük. Daha sonra tekrar çalışıp veya başka iş mi baksam diye çok düşündük. 298 olduysam çalışıp ilk 150 veya ilk 100 girirem dedi. Zaten 4 ay aylık bir süreç vardı tekrar çalışır hazırlanırım dedi. Ve çalışıp bu noktaya geldim.

Türkiye 1.si olduğunuz bu sınava nasıl hazırlandınız? Cevabı videomuzda..

Memurlar.Net
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