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52 yaşındaki 3 çocuk annesi üniversiteyi birincilikle bitirdi

Hitit Üniversitesi 2020-2021 mezuniyet töreni, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olarak üniversiteyi birincilikle bitiren 52 yaşındaki Sema Büyükyabat, yaşam enerjisi ve gülen yüzüyle "okumanın yaşı yoktur" sözünü akıllara getirdi.
17 Eylül 2021 16:46
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52 yaşındaki 3 çocuk annesi üniversiteyi birincilikle bitirdi

1987 yılında Çorum İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra üniversite sınavına giren Sema Büyükyabat, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Ancak ailesinin göndermemesi üzerine üniversiteye gidemeyen ve evlendikten sonra eğitimine ara veren Büyükyabat, 30 yıl sonra üniversite hayalini gerçekleştirdi. 2017 yılında Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazanan 3 çocuk annesi Büyükyabat, üniversiteyi birincilikle bitirerek büyük bir başarıya imza attı.

Evlendiği için eğitim hayatına ara veren ve 30 yıl sonra üniversite hayalini gerçekleştiren Büyükyabat, konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Büyükyabat, "Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İngilizce öğretmenliğini kazandım. Ama gidemedim. Sonra evlendim. Çocuklarım oldu.30 yıl boyunca onların eğitimine odaklandım. Zaman içerisinde çocuklarım büyüdü. Yaşamım yoluna girdi. Çocuklarım okulu bitirdikten sonra oğlum üniversiteye hazırlanırken bende üniversite sınavlarına girmeye karar verdim. Üniversite benim için özlemdi. Bir uhdeydi. Üniversiteye gidememek benim için çok büyük bir eksiklikti. Sınava girdim. Sınavı kazanırsam açık öğretimden eğitimime devam ederim dedi. Başardım, sınavı kazandım. İkinci sınava girdim. Onu da başardım. Sonra Çorum'da üniversite var. Gidebilir miyim diye düşündüm. Eşimle konuştum. Eşimde çok destek oldu. Sonra tarih bölümüne kayıt yaptırdım. Hayatımın en büyük eksik kalan yönünü üniversitede tamamladım. Benim için çok güzel ve özel 4 yıldı. Hayallerimi gerçekleştirdiğim, mutlu olduğum bir hayat yaşadım. Allah nasip ederse bundan sonra da eğitim hayatımı devam ettirmek istiyorum" dedi.

Anne ve babası vefat ettiği için bugünleri göremediğini dile getiren Büyükyabat, "O dönemin şartlarında babam beni başka bir şehre göndermek istememişti. Ama muhakkak ki o dönemde beni lisede okuttu. Eğitim anlamında bugünleri onlara borçluyum" ifadelerini kullandı.

Başarısı sevgiye borçlu olduğunun altını çizen Büyükyabat, "Başarımı tabi ki çok isteyerek, çok severek nasıl derler mecbur olduğum için değil ama okula gitmek benim için büyük bir zevkti. Büyük bir heyecandı. Severek çalıştım. Her şeyi zamanında yaptım. Tarih bölümü sevdiğim bir alandı. Ancak bu kadar seveceğimi, beni bu kadar mutlu edeceğini tahmin etmiyordum" şeklinde konuştu.

Konuşmasında gençlere de seslenen Büyükyabat, şunları kaydetti:

"Genç arkadaşlarım kendi tecrübelerimden yola çıkarak şunu söylemek isterim. Lütfen zamanınızın, sahip olduğunuz güzel şeylerin, ailenizin, arkadaşlarınızın, hocalarınızın değerlerini bilin. Yaşanılan her günü bir fırsat bir nimet olarak görün ve kendinize sürekli yeni şeyler katmaya çalışın. Benim için çok özel olan üniversite hayatının bana kazandırdıkları o kadar çok ki anlatamam. Aldığım tarih eğitiminin yanı sıra her hocamdan, arkadaşlarımdan bir şeyler öğrendim. Sadece akademik olarak değil sosyal, kültürel, ahlaki yönlerden de kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Olaylara, insanlara, hayata farklı açılardan bakmayı öğrendim. İnsanları ve olayları yaşadıkları zamanın şartlarına göre değerlendirmeyi, objektif olmayı, görünenin arkasındaki görünmeyeni, anlatılmak isteneni bilip tanımayı öğrendim."

Büyükyabat, hedefinin yüksek lisans yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

Üniversiteyi birincilikle bitiren Büyükyabat'a diploması Vali Mustafa Çitfçi tarafından verilirken, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de altın hediye etti.
İhlas Haber Ajansı
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