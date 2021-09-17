Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.
|17 Eylül 2021 17:10
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