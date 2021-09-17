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Bakan Dönmez: Akkuyu NGS Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) kaynak çeşitliliğini artırarak enerjide arz güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, "Türkiye yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyor. Akkuyu NGS Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak." ifadesini kullandı.
17 Eylül 2021 17:17
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Bakan Dönmez: Akkuyu NGS Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de inşası devam eden Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulunduğunu ve Erdoğan'ın santral projesine verdiği desteğin inşaatın hızlanmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Akkuyu NGS'de çalışmak üzere bugüne kadar toplam 246 Türk öğrencinin nükleer mühendislik eğitimi, 69 Türk öğrencinin ise yüksek lisans eğitimi almak için Rusya'ya gönderildiğini aktaran Dönmez, "Bu öğrencilerin 208'i mezun olarak işbaşı yaptı. Akkuyu Türkiye'nin nükleer enerjide beyin takımı olacak kalifiye insan gücünün yetişmesine olanak sağlayacak. Türkiye yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyor. Akkuyu NGS Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu NGS'nin kaynak çeşitliliğini artırarak enerjide arz güvenliğine katkı sağlayarak elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların payının belli oranda azalacağına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Haberleşme, telekomünikasyon, savunma, sağlık, uzay bilimleri gibi Türkiye'nin ileri teknoloji üretiminde önemli bir kaldıraç noktası olacak. Üst düzey yerli teknoloji üretimi için gereken know-how transferiyle yerli sanayinin gelişimine katkıda bulunacak. Santral sayesinde inşaat, elektrik-elektronik ve makine imalat sanayi altında faaliyet gösteren pek çok sektöre iş imkanı sağlanacak. Ayrıca, Akkuyu yıllık 128 milyon ton, 60 yıl boyunca da 2,4 milyar ton karbon emisyonunu engelleyecek. Bu, 9 milyon hektar ormanın tutacağı karbon miktarına eş bir rakama denk geliyor."

- "Nükleer güvenlik en önemli önceliğimiz"

Dönmez, yap-işlet modeliyle inşa edilen Akkuyu NGS'de 4 ünitede yatırımının aynı anda ilerlediğini belirterek, "Bu projede nükleer güvenlik en önemli önceliğimizdir. Santralin uluslararası güvenlik ilke ve standartlara uygun bir şekilde kurulması için, Nükleer Düzenleme Kurumu diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak denetim ve gözetim faaliyetlerini aralıksız yürütmektedir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gerekleriyle uyumlu olarak, uluslararası nükleer güvenlik seviyesine sahip olmak amacıyla 238 denetçi ile gözetim ve denetim yapılıyor. Ağustos 2021 sonuna kadar 30 bin 879 denetim gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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