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Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan FETÖ üyeliğinden hükümlü ve aynı suçtan kovuşturmaları süren 6 kişiden 5'i tutuklandı.
17 Eylül 2021 17:41
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Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcılar Mahallesi sahil hattından bir grup FETÖ üyesinin deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, firari hükümlü eski emniyet amiri M.F.C, eski komiser yardımcısı M.M.G. ve eski sağlık teknikeri T.G. ile aynı suçlamayla kovuşturması devam eden eski hakim M.K, eski gümrük memuru A.M.D. ve halen aktif görevini sürdüren öğretmen Ş.D. yakalandı.

Şüphelilerden M.M.G. ve T.G'nin evli olduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F.C, M.M.G, T.G, M.K. ve Ş.D. tutuklandı. A.M.D ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
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