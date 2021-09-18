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Toplu iş sözleşmesi bulunan kamu işçileri 2021 TİS'ten yararlanabilir mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve anlaşma protokolü doğrultusunda kamu idarelerinin yürütmeleri gereken işlemlere dair görüş verdi!
18 Eylül 2021 00:05
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Toplu iş sözleşmesi bulunan kamu işçileri 2021 TİS'ten yararlanabilir mi?

Bilindiği üzere, 2021 yılı içerisinde olan toplu iş sözleşmeleri için bağlayıcı hüküm gören 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü, 11 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştır.

Bir kamu kurumu geçtiğimiz yıl geçerlilik tarihi başlayan süreli toplu iş sözleşmesinin bulunduğunu, 11/08/2021 tarihinde Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı, mahsuplaşma yapılacak ise ücret zamlarının hangi tarihten itibaren olması gerektiği ve imzalanan toplu iş sözleşmenizde bulunan sorumluluk zammı, aile yardımı tahsil yardımı gibi sosyal yardım ödemelerinin yapılıp yapılamayacağı hususlarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görüş talebinde bulunmuştur.

Bakanlık tarafından kamu kurumuna verilen görüşte; Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolünün bağlayıcılık arz edebilmesi için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu(TÜRK-İŞ) veya Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı işçi sendikaları tarafından yürürlük başlangıç tarihi 2021 yılı içinde olan bir toplu iş sözleşmesinin bulunması, ayrıca işverenin de protokolün tarafı olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) üye olması gerektiği ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, Bakanlık toplu sözleşmelerin yorumundan doğan konularda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 53 üncü maddesi uyarınca tarafların dava açmasının önünde bir engel bulunmadığı da belirtilmiştir.

Memurlar.Net
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