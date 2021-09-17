Erdoğan: 2023 inşallah bir dönüm noktası olacak
|17 Eylül 2021 17:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu.
"Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini 2023 mayısına yetiştireceğiz"
Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah 2023'ün mayısına yetiştireceğiz. Akkuyu'daki tesis teknolojisiyle bu alandaki çalışmalarımıza katkılar sağlayacak.
Amacımız; ülkemize en kısa sürede ikinci, üçüncü nükleer santrallerine kavuşturacak adımları da atmaktır.
"İhracatçılara ve KOBİ'lere 364 milyon TL kredi desteği verdik"
İhracatçılara ve KOBİ'lere 364 milyon TL kredi desteği verdik. Yangın ve sel afetlerinde zarar görenleri yalnız bırakmadık.
"Trajediler karşısında bizim kadar ilkeli tutum sergileyen ülke yoktur"
Ülkemize sığınan milyonlarca mağdura kucak açtık. Irak, Suriye, Afganistan'daki trajediler karşısında bizim kadar ilkeli tutum sergileyen ülke yoktur. Avrupa, göç konusunda somut adım atmalı.
"2023 bir dönüm noktası olacak"
Ülkemize diz çöktürmedik, isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. 2023 inşallah bir dönüm noktası olacak.
"19 yılda Mersin'e 38 milyar lira yatırım yaptık"
19 yılda Mersin'e 38 milyar lira yatırım yaptık. 47 sağlık tesisi inşa ettik. Mersin'i 1300 yataklı şehir hastanesiyle buluşturduk. Mersin'i 278 km ilave bölünmüş yola kavuşturduk. Mersin'e 2 yat limanı kazandırdık.
Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler.
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