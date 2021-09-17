1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade: Nasıl oldu bilmiyorum

İzmir'in Menderes ilçesinde, yaşanan tartışmada karısını ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerlerine kolonya dökerek yaktığı suçlamasıyla tutuklanan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı. Olayın şüphelisi Veysi E.'nin ifadesinde, "Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
17 Eylül 2021 18:04
+Aa- Yazdır
Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade: Nasıl oldu bilmiyorum

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysi E., eşi Fatma E. (21), çalıştığı süpermarketten öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi. Eşinin çalıştığı süpermarkete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi darp ederek eve getirdi. Burada eşini darp etmeye devam eden saldırgan, Fatma E. ve 1,5 yaşındaki bebekleri Ömer E.'nin üzerine kolonya döküp, anne ve bebeğini ateşe verdi. Talihsiz kadının ve bebeğin çığlıklarını duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar ederken, vücutlarında ağır yanıklar meydana gelen anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önce 'Yanlışlıkla' dedi, ardından gerçeği itiraf etti

Eşi tarafından kolonya dökülerek yakılan Fatma E., polis ekiplerine hastanede verdiği ilk ifadesinde olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak hastanede tedavisi süren Fatma E., daha sonra ilk ifadeyi tehdit altında olduğu için korkarak verdiğini, kendisini ve bebeğini kocasının kolonya dökerek yaktığını söylediği öğrenildi.

"Nasıl oldu bilmiyorum"

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Veysi E.'nin emniyetteki ifadesinde "Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Tutuklandı

Eşini daha önce de kıskandığı için darp ettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayrıca Veysi E.'nin yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Musa Orhan'ın duruşmasına girmek isteyen kişi gözaltına alındı
17 Eylül 2021 14:32		 Muhtarı silahla ağır yaralayan aza gözaltına alındı
17 Eylül 2021 14:00
Otomobil kaza yapıp dereye uçtu! Yardıma giden Afgan hastanelik oldu
17 Eylül 2021 13:52		 Ağır yaralanan tacizci baba taburcu olunca tutuklandı
17 Eylül 2021 13:50
Tecavüz eden eniştesini öldürdü! 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17 Eylül 2021 13:35		 Boğaziçi gösterilerinde 'maden suyu şişesi' isabet eden polis konuştu
17 Eylül 2021 13:22
HES kodu fırsatçıları turistlerin yakasından düşmüyor
17 Eylül 2021 12:40		 Kadın polisin aracından 4 kilo uyuşturucu çıktı
17 Eylül 2021 12:06
Sultangazi'de camide imam ve cemaate sopalı saldırı
17 Eylül 2021 11:27		 Kahramanmaraş'ta 1006 sikke ile 137 tarihi obje ele geçirildi
17 Eylül 2021 11:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:40 - Göreve yeni başlayan 'Çarşı ve Mahalle Bekçisi' ne kadar maaş almaktadır?18:37 - 2 öğretmen ve 30'dan fazla öğrenci yemekten zehirlendi18:25 - Bakanlıktan 'Eski Hazinecinin yardım çağrısı' yazısına açıklama18:22 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:18 - Asanı birkaç kişi, asılanı binler andı18:11 - Bir babanın en ağır yükü
18:08 - Erzurum'a ilk kar düştü18:04 - Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade: Nasıl oldu bilmiyorum17:56 - Erdoğan: 2023 inşallah bir dönüm noktası olacak17:51 - Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'e iftira suçundan dava açıldı17:46 - Çeyrek altın 790 TL barajına yaklaştı17:43 - Dolar haftayı 8,62 TL'den tamamladı
17:41 - Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı17:38 - Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 'deli dumrul vergisi'ne dikkat!17:33 - 11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı17:29 - Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor17:25 - Balıkesir İl Milli Eğitim'de görev değişikliği
17:17 - Bakan Dönmez: Akkuyu NGS Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadın polisin aracından 4 kilo uyuşturucu çıktı
1000 komiser yardımcısı alımında sınav detayları belli oldu
Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: Okumayı unutmuş öğrenciler var
İşsizlik riskinin en düşük olduğu meslekleri sıraladı
Bakanlıktan yeni karar: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok
Konutta artış sanal, tehlike gerçek
2 üniversite, yüksek lisans eğitimlerini uzaktan yapacak
Milli Gazete yazarı: Hükümet, KHK'lılar için harekete geçiyor
YKS Ek Yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr Ali Erbaş yeniden atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
isra olayı 1
sorma ne haldeyim 1
erol evgin 1
okullar açılacak mı 3
haydar 1
WhatsApp 1
cancun 1
Fer.ah 1
gri bölge 1
de lege ferenda 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 askeri personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 18 İşçi Alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam