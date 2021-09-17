Asanı birkaç kişi, asılanı binler andı
|17 Eylül 2021 18:18
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27 Mayıs 1960 askeri darbesinin lideri ve 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölüm
yıldönümü olan 14 Eylül'de Ankara'da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Başbakan ve iki bakanının asılması ile sonuçlanan darbeye başkanlık eden Gürsel'in
Ankara'da düzenlenen anma töreninde görevliler haricinde sadece birkaç kişi
yer aldı. Gürsel'i anmak için Ankara Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen ve sadece
birkaç kişinin katıldığı tören, kameralara yansıdı.
14 Eylül'de birkaç kişi tarafından anılan Cemal Gürsel'in aksine, liderlik ettiği komite tarafından idama mahkum edilen ve 17 Eylül'de asılarak idam edilen Adnan Menderes'i anma törenine binlerce kişi katıldı. Darbenin ardından dönemin Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile birlikte Yassıada'da yargılanarak 17 Eylül 1961'de İmralı'da idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in Topkapı'da bulunan anıt mezarında anma töreni düzenlendi. İdamın 60'ıncı yıldönümünde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törene, Menderes ailesi ve sevenleri adeta akın etti. Törene katılanlar Menderes ve arkadaşları için dua etti.
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