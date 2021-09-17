1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asanı birkaç kişi, asılanı binler andı

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin lideri 4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i Ankara'da birkaç kişi, darbenin ardından yargılanarak idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i ise binlerce kişi törenle andı.
17 Eylül 2021 18:18
+Aa- Yazdır
Asanı birkaç kişi, asılanı binler andı

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin lideri ve 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölüm yıldönümü olan 14 Eylül'de Ankara'da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Başbakan ve iki bakanının asılması ile sonuçlanan darbeye başkanlık eden Gürsel'in Ankara'da düzenlenen anma töreninde görevliler haricinde sadece birkaç kişi yer aldı. Gürsel'i anmak için Ankara Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen ve sadece birkaç kişinin katıldığı tören, kameralara yansıdı.

14 Eylül'de birkaç kişi tarafından anılan Cemal Gürsel'in aksine, liderlik ettiği komite tarafından idama mahkum edilen ve 17 Eylül'de asılarak idam edilen Adnan Menderes'i anma törenine binlerce kişi katıldı. Darbenin ardından dönemin Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile birlikte Yassıada'da yargılanarak 17 Eylül 1961'de İmralı'da idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in Topkapı'da bulunan anıt mezarında anma töreni düzenlendi. İdamın 60'ıncı yıldönümünde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törene, Menderes ailesi ve sevenleri adeta akın etti. Törene katılanlar Menderes ve arkadaşları için dua etti.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ahmet Hakan: Ali Erbaş kendisiyle ilgili tartışmalardan gizli bir haz mı duymakta?
17 Eylül 2021 17:07		 52 yaşındaki 3 çocuk annesi üniversiteyi birincilikle bitirdi
17 Eylül 2021 16:46
Koronavirüsten bir doktor daha hayatını kaybetti
17 Eylül 2021 16:28		 Anadolu Jet rötarları mağdur ediyor
17 Eylül 2021 16:16
Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi
17 Eylül 2021 15:06		 İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi! Koronadan öldü
17 Eylül 2021 14:30
Fizyoterapist, halı saha maçında kalbine yenildi
17 Eylül 2021 14:20		 Midesindeki kokain kapsülleri patlayan uyuşturucu kuryesi öldü
17 Eylül 2021 13:18
'Yeni varyantlar çıksa bile aşılılar, aşısızlara göre daha avantajlı'
17 Eylül 2021 11:49		 Ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu
17 Eylül 2021 11:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:40 - Göreve yeni başlayan 'Çarşı ve Mahalle Bekçisi' ne kadar maaş almaktadır?18:37 - 2 öğretmen ve 30'dan fazla öğrenci yemekten zehirlendi18:25 - Bakanlıktan 'Eski Hazinecinin yardım çağrısı' yazısına açıklama18:22 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:18 - Asanı birkaç kişi, asılanı binler andı18:11 - Bir babanın en ağır yükü
18:08 - Erzurum'a ilk kar düştü18:04 - Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade: Nasıl oldu bilmiyorum17:56 - Erdoğan: 2023 inşallah bir dönüm noktası olacak17:51 - Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'e iftira suçundan dava açıldı17:46 - Çeyrek altın 790 TL barajına yaklaştı17:43 - Dolar haftayı 8,62 TL'den tamamladı
17:41 - Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı17:38 - Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 'deli dumrul vergisi'ne dikkat!17:33 - 11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı17:29 - Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor17:25 - Balıkesir İl Milli Eğitim'de görev değişikliği
17:17 - Bakan Dönmez: Akkuyu NGS Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadın polisin aracından 4 kilo uyuşturucu çıktı
1000 komiser yardımcısı alımında sınav detayları belli oldu
Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: Okumayı unutmuş öğrenciler var
İşsizlik riskinin en düşük olduğu meslekleri sıraladı
Bakanlıktan yeni karar: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok
Konutta artış sanal, tehlike gerçek
2 üniversite, yüksek lisans eğitimlerini uzaktan yapacak
Milli Gazete yazarı: Hükümet, KHK'lılar için harekete geçiyor
YKS Ek Yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr Ali Erbaş yeniden atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rice and beans 1
WhatsApp 1
litecoin 1
sıkıcı 2
gri bölge 1
karavan kültürü 3
pişkin ekmek 2
de lege ferenda 1
bana zehir olan şeker 3
okullar açılacak mı 3
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 askeri personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 18 İşçi Alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam