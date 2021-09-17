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Göreve yeni başlayan 'Çarşı ve Mahalle Bekçisi' ne kadar maaş almaktadır?

Göreve yeni başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçisinin mezuniyet durumlarına göre maaşlarına ne kadar ücret artışı yansıyor
17 Eylül 2021 18:40
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Göreve yeni başlayan 'Çarşı ve Mahalle Bekçisi' ne kadar maaş almaktadır?

Emniyet Hizmetleri Sınıfına girenlerden; ilkokul ve ortaokul mezunu olanların giriş derecelerine 2 derece, lise ve dengi okul mezunu olanların giriş derecelerine lise mezunlarına göre 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunu olanların giriş derecelerine ise 1 derece ilave edildiğinden, "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" unvanlı kadrolarda görev alanlar da bu uygulamadan yararlanmaktadırlar.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi unvanlı kadrolarda göreve yeni başlayacak bekar olanların maaşlarına aşağıda yer verilmiştir. Hesaplamaya tayın bedeli ile fazla mesai ücretleri ilave edilmiştir.

652 sayılı KHK'nin ek 4 üncü maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu öğretmen yerine sözleşmeli öğretmen istihdam etmeye başlamıştır. Kadrolu öğretmenlerin nakil vb. nedenlerle atandıkları yerlerde uzun süre istihdam edilememeleri sözleşmeli personel istihdamını cazip hale getirmiştir. Bu nedenle yeni atanan öğretmenlerin tamamı sözleşmeli statüde istihdam edilmektedir.

Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sendika aidatı, bireysel emeklilik sigortası primi ve İLKSAN aidatı kesintisi yapılabilmektedir. Ayrıca sözleşmeli öğretmen maaşları görev yıllarına göre değişkenlik göstermektedir. İşte 2021 yılı Temmuz sonrası sözleşmeli öğretmenin maaşı brüt 5.343 TL'dir.

Buna göre net maaş hesabı yukarıda belirtilen brüt sözleşme ücretlerine göre yapılmaktadır. Bu bağlamda göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşı 5.075 TL'dir. Evli ve eşi çalışmayan sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 5.537,58 TL'dir. Evli ve eşi çalışmayan ve ilksan üyesi olan sözleşmeli öğretmenin net maaşı ise 5.430,72 TL'dir.

Göreve yeni başlayan "Polisler" ne kadar maaş almaktadır?

Emniyet Hizmetleri Sınıfına girenlerden; ilkokul ve ortaokul mezunu olanların giriş derecelerine 2 derece, lise ve dengi okul mezunu olanların giriş derecelerine lise mezunlarına göre 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunu olanların giriş derecelerine ise 1 derece ilave edilmektedir.

Polis unvanlı kadrolarda göreve yeni başlayacak bekar olanların maaşlarına aşağıda yer verilmiştir. Hesaplamaya tayın bedeli ile fazla mesai ücretleri ilave edilmiştir.

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Memurlar.Net
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