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2 öğretmen ve 30'dan fazla öğrenci yemekten zehirlendi

Batman'ın Sason ilçesinde 30'dan fazla öğrenci ve öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
17 Eylül 2021 18:37
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2 öğretmen ve 30'dan fazla öğrenci yemekten zehirlendi

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Derince Köyü İlkokulu'nda öğrenim gören 18 öğrenci ve 2 öğretmen ile ilçedeki bazı okullarda öğrenim gören 20'den fazla öğrenci ve öğretmende, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler burada tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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