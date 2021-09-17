1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank: Dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız."
17 Eylül 2021 19:01
+Aa- Yazdır
Bakan Varank: Dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa'nın Ortaklaşa Kurduğu 'Akıllı KOBİ Platformu' Tanıtım Toplantısı'na video konferansla katıldı.

Buradaki konuşmasında Varank, "Çağın dinamikleri, toplumsal veya ekonomik bir dijital dönüşüme yolculuğunu hepimize zorunlu kılıyor." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüsün, (Kovid-19) hızlandırıcı etkisiyle çalışma biçimlerinin, iş ortamının, iş geliştirme süreçlerinin dönüşüme sahne olduğunu belirten Varank, salgının orta vadeli etkilerine karşı hazırlıklı olunarak bu dönüşümün fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.

Varank, bu dönüşümünde KOBİ'lerle başarılabileceğini vurgulayarak, "Yetkin insan kaynağı, sağlıklı işleyen bir altyapı, etkin ve stratejik iş birlikleri, yüksek Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi. Bu dört ana sütun üzerine inşa edilmiş bir KOBİ ekosistemiyle Türkiye, rekabet gücünü ve oluşturduğu katma değeri katbekat arttıracaktır." diye konuştu.

Bu noktada başarının bireysel ya da sektörel girişimlerle olmayacağını dile getiren Varank, bunun doğru kurgulanmış bir takım oyunuyla yapılacağını bildirdi.

Varank, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının bu sinerjiyle hareket etmesinin önemine işaret ederek, dijitalleşme yolculuklarında KOBİ'lere destek olacak Akıllı Kobi Platformu'nun, paydaşlarla aynı öncelik ve vizyona sahip olunduğunu gösterdiğini ifade etti.

- Ar-Ge harcamalarının beşte biri KOBİ'lerden

Girişimlerin yaptığı cironun yüzde 66'sının, istihdamın yüzde 74'ünün, ihracatın yüzde 37'sinin KOBİ'lere ait olduğunu ifade eden Varank, "Ar-Ge harcamalarının beşte birini KOBİ'lerimiz yapıyor, bu alandaki insan kaynağımızın yarısına yakınını yine KOBİ'ler istihdam ediyor. Dolayısıyla verimliliği ve rekabetçiliği sağladıklarında KOBİ'ler, Türk girişimciliğinin lokomotifi olacak. Günümüzde de verimliliği arttırmanın, rekabetçiliği sağlamanın, katma değerli hizmet ve ürün geliştirmenin anahtarı dijital dönüşümdür. Bugün kurumsal yapıdan müşteri yönetimine, ürün geliştirmeden tedarik zincirine birçok süreci verimli şekilde yönetmek dijital dönüşümle mümkün. İki yıl içinde dünyada dijital dönüşüm odaklı yatırım tutarının yaklaşık 2,3 trilyon dolar olması öngörülüyor. Bu dönüşüm süreci mühim olduğu kadar meşakkatli de." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, teknolojinin karmaşık ve hızlı geliştiğini dile getirerek, yatırımların maliyetlerinin yüksek, geri dönüşlerde kısmen de olsa belirsizliklerin olduğunu ifade etti.

Stratejisini doğru belirlemeden yatırım yapan şirketlerin kaynaklarının boşa gidebildiğini vurgulayan Varank, "Yarım asırlık kuruluşlar, yüz milyarlarca dolar değerindeki uluslararası şirketler gün geliyor dijital sorunlar karşısında çaresiz kalabiliyor. Ama aynı şirketler, birkaç yıllık start-up'larla iş birliği yaparak bu açıklarını kapatabiliyor. Ülkemizden de bunun nice başarılı örneklerini görüyoruz. Kamu olarak esnek, hızlı ve cesur kararlar alındığında rekabet gücümüzü nasıl ileri seviyelere çıkartabileceğimizi görüyoruz." dedi.

Varank, doğru stratejiler geliştirerek dijital dönüşümün hızlı ve verimli sağlanması gerektiğini bildirdi.

Bu maratonda, Türkiye'nin avantajlı konumda olduğunun altını çizen Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde 29 milyona yakın insan aktif iş gücüne katılıyor. Bizi dünyayla, rekabet ettiğimiz ülkelerle ayrıştıran oldukça genç ve cevval bir nüfusa sahibiz. Bu durum birden çok fırsat penceresi aralıyor. Mevcut iş gücümüzü, doğru beceri ve yeteneklere yönelttiğimizde, gençlerimizi bugünden geleceğin mesleklerine hazırladığımızda yarınlarımız daha aydınlık olacak. Bakanlık olarak bu gerçeğin farkındayız. Bundan dolayı işe erkenden koyuluyor, ilkokuldan liseye kadar tüm gençlerimize yönelik en modern teknolojilerin eğitimlerini veriyoruz. Teknoloji atölyeleri açıyor, uzay-havacılık-teknoloji festivalleri düzenliyor, global yazılım okullarını ülkemize kazandırıyoruz."

Varank, insana yapılan hiçbir yatırımın kaybettirmeyeceğinin altını çizerek, bir yandan yarınların teknoloji ekosistemini yeşertecek tohumları ekerken, diğer yandan KOBİ'lerin mevcut kapasitesini geliştirmenin gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Dünya Ekonomik Forumu'nun başlattığı 'Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı girişimine dahil olduklarını bildiren Varank, "Programla KOBİ'lerimize yeni beceriler kazandırıyor, dünyadaki başarılı örneklerden faydalanmalarını sağlıyoruz." dedi.

Varank, yeni teknolojilerin, anahtar teslim çözümler sunmadığını belirterek, her işletmenin probleminin, yapısının, ihtiyacının, hedefinin farklı olduğunu kaydetti.

İşletmelerin mevcut durumlarının analiz edilmesi, dijital dönüşüm ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlara özgü dijital dönüşüm yol haritalarının hazırlanması gerektiğini vurgulayan Varank, "Bu doğrultuda, Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT'te, beyaz ya da mavi yaka fark etmez özel eğitim programları tasarlıyoruz. Bu merkezde, TÜBİTAK TÜSSİDE aracılığıyla 'KOBİ'lerin Dijital Dönüşümünü Hızlandıran Endüstriyel Nesnelerin İnterneti' projesini başlattık. Amacımız KOBİ'lerimizin teknoloji okuryazarlığını arttırarak onları nitelikli birer teknoloji ihracatçısı haline getirmek." şeklinde konuştu.

Varank, işin finansal destek boyutunun da olduğuna işaret ederek, KOSGEB'in KOBİ'leri her alanda desteklediğini bildirdi.

İş birliği Destek Programı ile KOBİ'lere rekabet avantajı sağlayacak iş birliği projelerine 10 milyon liraya kadar kaynak sağladıklarını ifade eden Varank, "İşletmelerimizin teknolojik üretim yetkinliklerini geliştirmek için Stratejik Ürün Destek Programıyla işletme başına 6 milyon liraya kadar destek veriyoruz. KOBİGEL Programı ile teknolojiyi imalat süreçlerine entegre eden KOBİ'lere son 2 yılda 120 milyon liraya yakın destek sağladık, bunu 350 milyon liraya çıkartacağız. Ayrıca, yalnızca TÜBİTAK tarafından sanayiye yönelik dijital dönüşüm alanındaki 5 bini aşkın projeye sağladığımız destek tutarı 4 milyar liraya ulaştı. Avrupa Birliği Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında KOBİ'lerin tekstilden otomotive, alüminyumdan beyaz eşyaya kadar çeşitli alanlardaki dijitalleşme çalışmalarına 450 milyon liralık katkıda bulunduk." dedi.

- KOBİ'lerin dijital dönüşüm harcamaları vergi teşviki kapsamına alınacak

Varank, dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti.

"Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız. Programdan faydalanmak isteyen işletmeleri önce olgunluk değerlendirme sürecine tabi tutacak, ardından dijitalleşme yol haritası çıkaracağız. Siz hedefleyeceksiniz, biz önünüzü açacağız. Siz gayret edeceksiniz, biz destek olacağız. Bunu da istişare ederek, birlikte çalışarak geliştirerek başaracağız. KOBİ'lerimizin dijitalleşme serüveninde, böylesine katılımcı, kapsayıcı ve çok paydaşlı iş birliği ağı olan Akıllı Kobi Platformu'nu kıymetli buluyorum. TOBB'u ve platformun finansörü Visa Türkiye'yi bu güzel iş birliğinden ötürü kutluyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tezgahlar vatandaşın yüzünü güldürdü! İşte balık fiyatları
17 Eylül 2021 20:29		 Bakanlıktan 'Eski Hazinecinin yardım çağrısı' yazısına açıklama
17 Eylül 2021 18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
17 Eylül 2021 18:22		 Çeyrek altın 790 TL barajına yaklaştı
17 Eylül 2021 17:46
Dolar haftayı 8,62 TL'den tamamladı
17 Eylül 2021 17:43		 Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor
17 Eylül 2021 17:29
Bakan Dönmez: Akkuyu NGS Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak
17 Eylül 2021 17:17		 BDDK salgın dönemi kararlarında güncellemeye gitti
17 Eylül 2021 16:53
TESK yeni ekonomi paketinden umutlu
17 Eylül 2021 14:52		 Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz
17 Eylül 2021 12:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:01 - Karantina ihlali yapan iki çocuğun ailesine para cezası20:53 - BM, Genel Kurula katılımda aşı zorunluluğundan geri adım attı20:44 - Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Birol Kırmaz seçildi20:37 - Koronadan bile hızlı yayılıyor: Norovirüse karşı bu belirtilere dikkat!20:29 - Tezgahlar vatandaşın yüzünü güldürdü! İşte balık fiyatları20:21 - 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
20:14 - MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu20:08 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:07 - MSB işçi alımında sınav tarihlerini açıkladı19:58 - Bitlis'te 100 yataklı devlet hastanesi hizmete açıldı19:49 - Valilikten 'polislerin şarjörleri toplandı' iddialarına yanıt19:44 - FETÖ'den yakalanan 421 kişiden 62'si etkin pişmanlıktan yararlandı
19:34 - 52 yaşındaki 3 çocuk annesi üniversiteyi birincilikle bitirdi19:23 - 12'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü19:10 - Kahraman polis memuru canını hiçe sayıp intihar girişimini önledi19:01 - Bakan Varank: Dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız18:49 - İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı
18:40 - Göreve yeni başlayan 'Çarşı ve Mahalle Bekçisi' ne kadar maaş almaktadır?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadın polisin aracından 4 kilo uyuşturucu çıktı
1000 komiser yardımcısı alımında sınav detayları belli oldu
İşsizlik riskinin en düşük olduğu meslekleri sıraladı
Bakanlıktan yeni karar: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok
Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: Okumayı unutmuş öğrenciler var
Göreve yeni başlayan 'Çarşı ve Mahalle Bekçisi' ne kadar maaş almaktadır?
Milli Gazete yazarı: Hükümet, KHK'lılar için harekete geçiyor
Konutta artış sanal, tehlike gerçek
Karantinaya alınan sınıflardaki öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?
2 üniversite, yüksek lisans eğitimlerini uzaktan yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçti dost kervanı 1
erol evgin 1
ydt 1
rice and beans 1
fedon ve oğlu 1
sulama kanalları 2
Fer.ah 1
fırçalı araç yıkamaya giremeyen insan 1
WhatsApp 1
haydar 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 askeri personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 18 İşçi Alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam