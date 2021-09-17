Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
12'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bacadaki kabloları düzelten apartman görevlisi 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.
|17 Eylül 2021 19:23
|+Aa- Yazdır
Serçeönü mahallesi Hasbülbül sokaktaki bir apartmanda görevli Memiş Göksu (52), 12'nci katta bulunan bacadaki kabloları düzeltirken dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye yardımıyla havalandırma boşluğuna giren ekipler, yaptığı kontrolde Göksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Göksu'nun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
17 Eylül 2021 20:21
|Kahraman polis memuru canını hiçe sayıp intihar girişimini önledi
17 Eylül 2021 19:10
|Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade: Nasıl oldu bilmiyorum
17 Eylül 2021 18:04
|Musa Orhan'ın duruşmasına girmek isteyen kişi gözaltına alındı
17 Eylül 2021 14:32
|Muhtarı silahla ağır yaralayan aza gözaltına alındı
17 Eylül 2021 14:00
|Otomobil kaza yapıp dereye uçtu! Yardıma giden Afgan hastanelik oldu
17 Eylül 2021 13:52
|Ağır yaralanan tacizci baba taburcu olunca tutuklandı
17 Eylül 2021 13:50
|Tecavüz eden eniştesini öldürdü! 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17 Eylül 2021 13:35
|Boğaziçi gösterilerinde 'maden suyu şişesi' isabet eden polis konuştu
17 Eylül 2021 13:22
|HES kodu fırsatçıları turistlerin yakasından düşmüyor
17 Eylül 2021 12:40