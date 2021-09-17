MSB işçi alımında sınav tarihlerini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, bakanlığa bağlı iş yerlerinde, bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacağını duyurmuştu.

Yeni yapılan açıklamada, başvuruları alınan ve noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrollerinin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacaktır. Bakanlığımıza bağlı iş yerlerinde, bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2.533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvuruları alınan ve 28 Temmuz 2021'de noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı."

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