MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde, EYP patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan P.Uzm.Çvş. Ümit SOLAK'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
|17 Eylül 2021 20:14
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde EYP patlaması sonucu ağır yaralanan 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde, P. Uzm. Çvş. Ümit Solak EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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