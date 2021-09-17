Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Birol Kırmaz seçildi
|17 Eylül 2021 20:44
|+Aa- Yazdır
Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin genel kuruluna, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul, Uğurhan Kuş, yüksek yargı üyeleri ile dernek üyesi hakim ve savcılar katıldı.
Genel kurulun ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, dernek başkanlığına Dr. Birol Kırmaz, başkan vekilliklerine Ali Nevzat Açıkgöz ve Ömer Faruk Aydıner, genel sekreterliğe Cumali Karakütük, genel sekreter vekilliklerine Gökhan Karaköse ve Berrin Aksoyak, basın sözcülüğüne Mustafa Doğru, dış ilişkiler sorumluluğuna Mehmet Ali Kurt, Saymanlığa ise Fehmi Tosun seçildi.
Yeni dönemde Fatih Karakuş, Necip Topuz, Elif Aydan Bozfırat, Hasan Onur Dinç, Fahri Gülay ve Hakan Yumuşak Yönetim Kurulu üyesi, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş İstişare Kurulu üyesi, HSK üyesi Ergün Şahin ise Etik Kurulu üyesi olarak dernekte görev alacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ali Yalçın: Sendikacılık özen, sendikalılık önem kazandı
16 Eylül 2021 22:50
|Türk Böbrek Vakfı'ndan okul kantini uyarısı
15 Eylül 2021 19:12
|Çimento fiyatları arttı: İşçiler ile müteahhitler karşı karşıya geldi
15 Eylül 2021 15:57
|Sağlık-Sen, aile hekimliği çalışanları için hakkaniyetli ek ödeme istedi
15 Eylül 2021 14:55
|'Devletimiz, sosyal devletin bütün imkanları seferber ederek dimdik ayakta kalmıştır'
14 Eylül 2021 14:30
|Grip aşısı yüzde 62 zamlandı
14 Eylül 2021 10:00
|Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı Vahide Perçin oldu
13 Eylül 2021 21:32
|TÜSATDER Başkanı: Saç ekim merkezlerinin yarısı doktorsuz işlem yapıyor
13 Eylül 2021 17:59
|Yeni uyarı: 600 bin işçiyi işten atarız
13 Eylül 2021 12:06
|TTB'den o mitinge tepki: Sağlıkçıların özverisi hiçe sayılıyor
12 Eylül 2021 17:09