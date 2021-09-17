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Karantina ihlali yapan iki çocuğun ailesine para cezası

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan iki çocuğun ailesine 8 bin 100 lira ceza kesildi.
17 Eylül 2021 21:01
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Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Zafer Caddesi'nde HES kodu sorgulaması yaptıkları sırada İ.Y. (13) ve N.Y'nin (15) temaslı oldukları için karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Çocuklar, ekipler tarafından evlerine götürülüp, ailelerine teslim edildi.

Karantina ihlali yapan çocuklarının ailelerine, 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı
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