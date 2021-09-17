PKK'nın milis yapılanması çözülünce itiraflar başladı
|17 Eylül 2021 21:05
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya araçla erzak taşıyan ve 2018 yılında Kömür beldesi civarında faaliyet gösteren bir mermer ocağındaki 13 iş makinesinin ateşe verilmesi ve olay yerine giden zırhlı aracın geçişi esnasında EYP'nin patlatılması, 2 askerin yaralanması olaylarından önce teröristlerle toplantı düzenleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlemişti. Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Gökçay ve Çatalaağaç köyünde ikamet eden A.R.T. ve C.Ç. isimli 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Her iki şahıs, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Her iki şahıs burada çıkarıldıkları mahkemece örgüt üyeliği suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan 2021 yılı içerisinde PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda 35 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, örgütün milis yapılanmasında çözülmelerin başlaması üzerine etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüphelilerin Jandarma Komutanlığına başvurarak itirafçı olmaya başladıkları öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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