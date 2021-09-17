Sağlık Bakanı Koca: Adıyaman risk haritasında Mavi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Adıyaman risk haritasında mavi oldu" dedi.
|17 Eylül 2021 21:24
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman, ilk doz aşı oranını bugün yüzde 75'in üzerine çıkararak, Türkiye Covid-19 Risk Haritasında mavi oldu. Adıyaman'dan ikinci doz aşı oranını aynı şekilde yükseltmesini, halen sarı olan illerimizin de bir an önce mavi risk kategorisine geçmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hatay'da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı: 3'ü polis 4 kişi hafif yaralandı
17 Eylül 2021 23:06
|Hamileyken koronaya yakalanan Yeşim Sencer'in 'aşı' pişmanlığı
17 Eylül 2021 21:16
|MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
17 Eylül 2021 20:14
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
17 Eylül 2021 20:08
|52 yaşındaki 3 çocuk annesi üniversiteyi birincilikle bitirdi
17 Eylül 2021 19:34
|Asanı birkaç kişi, asılanı binler andı
17 Eylül 2021 18:18
|Ahmet Hakan: Ali Erbaş kendisiyle ilgili tartışmalardan gizli bir haz mı duymakta?
17 Eylül 2021 17:07
|Koronavirüsten bir doktor daha hayatını kaybetti
17 Eylül 2021 16:28
|Anadolu Jet rötarları mağdur ediyor
17 Eylül 2021 16:16
|Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi
17 Eylül 2021 15:06