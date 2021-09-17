1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı Koca: Adıyaman risk haritasında Mavi oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Adıyaman risk haritasında mavi oldu" dedi.
17 Eylül 2021 21:24
+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Koca: Adıyaman risk haritasında Mavi oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman, ilk doz aşı oranını bugün yüzde 75'in üzerine çıkararak, Türkiye Covid-19 Risk Haritasında mavi oldu. Adıyaman'dan ikinci doz aşı oranını aynı şekilde yükseltmesini, halen sarı olan illerimizin de bir an önce mavi risk kategorisine geçmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hatay'da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı: 3'ü polis 4 kişi hafif yaralandı
17 Eylül 2021 23:06		 Hamileyken koronaya yakalanan Yeşim Sencer'in 'aşı' pişmanlığı
17 Eylül 2021 21:16
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
17 Eylül 2021 20:14		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
17 Eylül 2021 20:08
52 yaşındaki 3 çocuk annesi üniversiteyi birincilikle bitirdi
17 Eylül 2021 19:34		 Asanı birkaç kişi, asılanı binler andı
17 Eylül 2021 18:18
Ahmet Hakan: Ali Erbaş kendisiyle ilgili tartışmalardan gizli bir haz mı duymakta?
17 Eylül 2021 17:07		 Koronavirüsten bir doktor daha hayatını kaybetti
17 Eylül 2021 16:28
Anadolu Jet rötarları mağdur ediyor
17 Eylül 2021 16:16		 Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi
17 Eylül 2021 15:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Hatay'da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı: 3'ü polis 4 kişi hafif yaralandı22:56 - Mustafa Denizli'den TFF'ye teknik direktör sitemi22:48 - Düğüne giden çiftin içindeki otomobil tırla çarpıştı 2 kişi öldü22:40 - Kahraman polis memuru canını hiçe sayıp intihar girişimini önledi22:34 - ABD ordusundan Kabil itirafı: Hava saldırısında ölenler sivildi22:28 - Öğrenciler üniversiteye ilgi göstermedi, rektör milli eğitimi suçladı
22:25 - FETÖ hükümlüsünün tedavisinin aksatıldığı iddialarına yalanlama22:21 - Konya AFAD, dev yarıkların oluşma sebebini açıkladı22:16 - Kayseri'de faili meçhul 22 olayın şüphelisi 2 kişi tutuklandı22:06 - GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı21:57 - BM'den dünya için tehlike uyarısı! 'Yeryüzü felaket bir yolda'21:48 - 18 günlük eşini öldüren polis: Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar
21:38 - Anne oğul 2 saat arayla koronadan yaşamını yitirdi21:32 - Koronadan bile hızlı yayılıyor: Norovirüse karşı bu belirtilere dikkat!21:30 - Erzurum'a ilk kar düştü21:24 - Sağlık Bakanı Koca: Adıyaman risk haritasında Mavi oldu21:16 - Hamileyken koronaya yakalanan Yeşim Sencer'in 'aşı' pişmanlığı
21:12 - Bakan Akar: Bu alçakların kaçacak, sığınacak inleri kalmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kadın polisin aracından 4 kilo uyuşturucu çıktı
1000 komiser yardımcısı alımında sınav detayları belli oldu
GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Göreve yeni başlayan 'Çarşı ve Mahalle Bekçisi' ne kadar maaş almaktadır?
Bakanlıktan yeni karar: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok
İşsizlik riskinin en düşük olduğu meslekleri sıraladı
Milli Gazete yazarı: Hükümet, KHK'lılar için harekete geçiyor
Yüz yüze eğitimde çarpıcı rapor: Okumayı unutmuş öğrenciler var
Karantinaya alınan sınıflardaki öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?
Konutta artış sanal, tehlike gerçek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zanzibar 1
Japon turistin elazığ'da bıçaklanması 2
isra olayı 1
rice and beans 1
sulama kanalları 2
sahte PCR testi 2
karavan kültürü 3
hayata dair gülümseten detaylar 2
masumlar apartmanı 1
fedon ve oğlu 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 askeri personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 18 İşçi Alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam