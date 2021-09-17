Anne oğul 2 saat arayla koronadan yaşamını yitirdi
Malatya'da korona virüs teşhisi konan anne ve oğlu 2 saat arayla hayatını kaybetti.
|17 Eylül 2021 21:38
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Edinilen bilgilere göre, bir hafta önce korona virüs teşhisi konan İnayet Yaba (87) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Tedavisinin 7'inci gününde fenalaşan İnayet Yaba hayatını kaybederken, yaşlı kadının cenazesi Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. İnayet Yaba'nın vefatının ardından Yaba ailesi bu seferde Mehmet Yaba'nın (56) vefatıyla sarsıldı.
Üç gün önce korona virüs teşhisi konan ve evinde tedavisi sürdürülen oğul Mehmet Yaba ise annesinin vefatından 2 saat sonra hayatını kaybetti. Annesinin vefatının ardından hayatını kaybeden Mehmet Yaba da Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
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