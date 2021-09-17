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18 günlük eşini öldüren polis: Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ı (22) başından vurup, intihara kalkıştığını ileri süren polis memuru Müslüm Aktaş'ın (27) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Sevginurun kız kardeşi, E.A. 'Nişanlılık döneminde beraber dışarı çıktığımızda, Müslüm 'sen evli bir kadınsın dışarı çıkamazsın' dedi. Ablam kıskançlığından bunalıp 'senden ayrılacağım' dediğinde ise 'ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar' demişti' dedi.
17 Eylül 2021 21:48
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18 günlük eşini öldüren polis: Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, geçen yıl 13 Eylül'de evinde silahla başından vurularak yaralanmış bulundu. Ağır yaralı Sevginur Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen, görme sorunu yaşayan Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Müslüm Aktaş'ın 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına devam edildi. Aktaş, Ankara 35inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'AYRILIRSAN 2,5 LİRALIK KURŞUNA BAKAR' DEMİŞ

Tanık olarak dinlenen Sevginur Aktaş'ın kız kardeşi E.A., sanık Müslüm Aktaş'ın sürekli ablasını kıskandığı için kavga ettiklerini söyleyerek, "Nişanlılık döneminde ben ablamın yanında kalıyordum. Sanık ablamı sürekli arayarak kontrol etmeye çalışıyordu. Ablam bunalıp telefonu kapatınca beni arayıp, ablamı soruyordu. 'Uyuyor' deyince inanmıyor, ablamın fotoğrafını çekip atmamı istiyordu. Tartışmaların sebebi sürekli ablamı kıskanmasıydı. Nişanlılık döneminde dini nikahı ve resmi nikahlı olarak evliydiler. Nişanlılık döneminde beraber kaldığımız bir gün, şarj aleti almak için dışarı çıktığımızda, Müslüm 'sen evli bir kadınsın dışarı çıkamazsın' dedi. Ablam kıskançlığından bunalıp 'senden ayrılacağım' dediğinde ise 'ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar' demişti. Sürekli ablamın sosyal medya hesaplarını kontrol ederek kıskançlık yapardı" diye konuştu.

'SİLAHI YANINDA SIKIŞTIRILMIŞ GÖRÜNCE ŞÜPHELENDİM'

Sevginur ve Müslüm Aktaş'ın beraber yaşadığı binadaki komşuları trafik polisi E.A. ise olay gecesini anlattı. E.A, evde televizyon izlerken tartışma sesleri duyduğunu sonra komşusuyla birlikte Müslüm Aktaşın kapısını çaldıklarını anlatarak "Kapıyı Müslüm açtı, 'ne oldu devrem ben de polisim' dedim. 'Karım intihar etti' dedi. Ben 'nerede' diye sorunca 'yatak odasında' dedi. İçeri girince Sevginur hırıltılı şekilde nefes almaya çalışıyordu. Kurşunun Sevginurun sağ yanak altından girip sol şakağından çıktığını gördüm. Hemen 'ağzındaki kanı boşaltın' dedim ve 112yi aramaya çalıştım. Ulaşamayınca kendi bölge trafik ekibime haber verdim. Trafik polisi olduğum için adli olaylarla karşılaştım. Sevginur'un, yatakta yatış pozisyonuna göre silahı sol eliyle karın boşluğu arasına sıkıştırıldığını gördüm. Benim bildiğim intihar vakalarında ölenin silahı elinde olmaz yere düşmüş olması lazım. Bu durumdan dolayı şüphelendim" dedi.
DHA
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